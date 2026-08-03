Gauriganj News: इंटरनेट बंद होने से ऑनलाइन कामकाज ठप
Gauriganj News: संग्रामपुर में सोमवार को दोपहर 12 से 12:30 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रही, जिससे यूपीआई भुगतान और ऑनलाइन काम ठप हो गया। बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हुईं और ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तकनीकी खराबी के कारण नेटवर्क बंद हुआ था, जिसकी वजह से बैंक में भीड़ लग गई।
Gauriganj News: संग्रामपुर। सोमवार को संग्रामपुर क्षेत्र में दोपहर लगभग 12 से साढ़े 12 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहने के कारण यूपीआई भुगतान, ऑनलाइन कामकाज पूरी तरह ठप रहा। क्षेत्र की बैंकिंग सेवाएं बंद हो गई। बैंक में बीसी सखी सेन्टर पर पैसे के लिए ग्राहकों की भीड़ लगी रही। बैंक में अपना काम कराने आए खाताधारकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों को भी इस समस्या का सामना करना पड़ा। बैंक कर्मियों ने बताया कि तकनीकी खराबी आने के कारण आधे घंटे के लिए नेटवर्क बंद हुआ था।
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