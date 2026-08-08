Gauriganj News: अपने ही जिले में आने के लिए बाराबंकी होकर जाना मजबूरी
Gauriganj News: शुकुल बाजार के पास के कई गांवों के लोग 40 सालों से अधूरे पुल के कारण बाराबंकी से होकर यात्रा करने को मजबूर हैं। पुल का निर्माण तत्कालीन सांसद राजीव गांधी के निर्देश पर शुरू हुआ था, लेकिन कार्यदायी संस्था लापता हो गई। इससे ग्रामीणों को आवागमन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
Gauriganj News: शुकुल बाजार। संवाददाता विकास क्षेत्र के एक दर्जन से अधिक गांवों के हजारों ग्रामीण अपने ही जिले में आने-जाने के लिए पड़ोसी जनपद बाराबंकी से होकर आवागमन को मजबूर हैं। वजह 40 साल पहले इन गांवों के बीच से होकर बहने वाले अरही नाले पर शुरू हुआ पुल का निर्माण अब तक अधूरा पड़ा है। पुल निर्माण के लिए नाले में पिलर खड़ा कर कार्यदायी संस्था लापता हो गई थी। जिससे इन गांवों के ग्रामीणों के लिए अपने ही ब्लाक और जिले का सफर मुश्किल बना हुआ है।
ग्रामीणों के सफर की कठिनाई
ब्लाक मुख्यालय शुकुल बाजार से लगभग पांच सौ मीटर दूर बाराबंकी जिले की सीमा के करीब स्थित ब्लाक के शिवली, मनिकापुर, लाला का पुरवा, मांझगांव, पूरे भवानी, पन्ही, पहाड़पुर, पाण्डेय का पुरवा सहित दर्जनों गांव अरही नाले के दूसरी तरफ बसे हुए हैं। इन गांवों के हजारों लोगों को अगर ब्लाक मुख्यालय या ब्लॉक के अन्य गांवों तक जाना होता है तो वह पहले बाराबंकी जिले में प्रवेश करते हैं। लगभग तीन किलोमीटर तक बाराबंकी जिले की सड़क पर चलकर वापस शुकुल बाजार की सीमा में प्रवेश करते हैं। ग्रामीणों की इस समस्या को देखते हुए वर्ष 1985 में तत्कालीन अमेठी सांसद व देश के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी के निर्देश पर अरही नाले पर पुल का निर्माण शुरू हुआ था। कार्यदायी संस्था ने पुल बनाने के लिए नाले में पिलर तो खड़े कर दिए लेकिन छत डालना भूल गए। पुल निर्माण पूरा करने से पहले ही कार्यदायी संस्था लापता हो गई। जिससे चार दशक बाद भी अरही नाले के दूसरी तरफ बसे गांवों के ग्रामीणों के लिए आवागमन की समस्या जस की तस बनी हुई है। जबकि शुकुल बाजार-शिवली मार्ग पर स्थित अरही नाले के दोनों तरफ रास्ते का निर्माण भी कराया गया था। लेकिन पुल का निर्माण पूरा न होने से वह सड़क भी अब नष्ट हो चुकी है।
पुल निर्माण की जांच
कोट-
पुल का निर्माण किन परिस्थितियों में पूरा नहीं हुआ था इसकी जानकारी की जाएगी। ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए अरही नाले पर अधूरे पड़े पुल के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री से मिलकर अनुरोध किया जाएगा। पुल का निर्माण जल्द कराने का प्रयास किया जाएगा।
सुरेश पासी
विधायक, जगदीशपुर
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