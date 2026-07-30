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Gauriganj News: ग्राम समाज की भूमि में खड़े पेड़ बेचने पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गौरीगंज
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Gauriganj News: शुकुल बाजार के अहमदपुर गांव में ग्राम समाज की भूमि पर सात पेड़ों का अवैध रूप से क्रय-विक्रय का मामला सामने आया है। क्षेत्रीय लेखपाल की तहरीर पर पुलिस ने विक्रेता और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पेड़ काटने वाले ठेकेदार के खिलाफ जांच जारी है।

Gauriganj News: ग्राम समाज की भूमि में खड़े पेड़ बेचने पर केस

Gauriganj News: शुकुल बाजार। क्षेत्र के अहमदपुर गांव में ग्राम समाज के खाते में दर्ज भूमि पर खड़े सात पेड़ों के अवैध क्रय-विक्रय का मामला सामने आया है। मामले में क्षेत्रीय लेखपाल की तहरीर पर बाजार शुकुल पुलिस ने विक्रेता और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्षेत्रीय लेखपाल वीरेन्द्र कुमार द्वारा पुलिस को दी तहरीर के अनुसार ग्राम समाज की अकृषिक भूमि पर खड़े सात पेड़ों को सत्यनारायन निवासी अहमदपुर ने अवैध ढंग से शेषपाल तिवारी निवासी पूरेजीत केरहन मजरे दक्खिनगांव क्यार को बेंच दिया। जिसने पेड़ों को कटवा दिया। थानाध्यक्ष विवेक वर्मा ने बताया कि लेखपाल की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर जांच की जा रही है।

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