Gauriganj News: मौसम की पहली तेज बारिश से रास्तों और कस्बों में भरा पानी

Gauriganj News: अमेठी में हाल ही में हुई तेज बारिश ने धान की फसल के लिए राहत प्रदान की है, लेकिन जलभराव के कारण ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की आपूर्ति में भी रुकावट आई है और कई क्षेत्रों में पानी भर गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है।

Gauriganj News: अमेठी। संवाददाता लंबे इंतजार के बाद सोमवार की देर रात से मंगलवार की सुबह तक हुई तेज बारिश धान की फसल के लिए संजीवनी बनकर बरसी। जुलाई तक पर्याप्त बारिश न होने से खेतों में नमी कम हो गई थी और धान की फसल सूखने लगी थी। बारिश के बाद खेतों में पानी भरने और नमी बढ़ने से किसानों ने राहत की सांस ली है। वहीं बारिश का पानी रास्तों और कस्बों में भर जाने से लोगों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण घंटों तक विद्युत आपूर्ति बाधित होने से लोग परेशान हुए।

बारिश की आवश्यकता जिले में इस बार जुलाई के दौरान अपेक्षा के अनुरूप बारिश नहीं हुई थी। पर्याप्त पानी न मिलने से कई क्षेत्रों में धान की रोपाई प्रभावित रही, जबकि पहले से रोपी गई फसल की बढ़वार भी रुक गई थी। सोमवार की देर रात शुरू हुई बारिश मंगलवार की सुबह तेज हो गई। जिससे खेतों में पानी भर जाने से धान की फसलें लहलहा उठी। कृषि वैज्ञानिक डॉ. लाल पंकज सिंह ने बताया कि बारिश धान की फसल के लिए काफी लाभदायक है। इससे खेतों में नमी बढ़ेगी और पौधों की बढ़वार बेहतर होगी।

जलभराव की समस्या मंगलवार को हुई तेज बारिश ने अमेठी विकास खंड के रग्घा का पुरवा गांव में जलभराव की गंभीर समस्या खड़ी कर दी। लगातार हुई बारिश के कारण गांव की गलियां, संपर्क मार्ग और कई घर पानी से भर गए, जिससे ग्रामीणों का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया। लोगों को जरूरी कामों के लिए घुटनों तक पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। घरों में पानी घुसने से घरेलू सामान खराब होने की आशंका बनी हुई है, जबकि छोटे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पशुपालकों को भी मवेशियों की देखभाल और चारे की व्यवस्था में दिक्कतें आ रही हैं।

बिजली की समस्या अमेठी कस्बे के गंगागंज मोहल्ले में मंगलवार को बिजली के खम्भे में करंट की वजह से मोहल्ले की बिजली आपूर्ति कई घंटों तक बाधित रही। स्थानीय लोगों ने तुरंत विद्युत विभाग को सूचना दी। काफी देर बाद कर्मचारी मौके पर पहुंचे और लाइन ठीक की। एसडीओ विद्युत ने बताया कि जिला मुख्यालय से जब बिजली नहीं आती है तभी यहां आपूर्ति बाधित होती है।

किशनी गांव का संकट शुकुल बाजार संवाद के अनुसार क्षेत्र के किशनी गांव में सोमवार की सुबह करीब आठ बजे 100 केवीए का ट्रांसफार्मर फुंक जाने से दो दिनों से बिजली आपूर्ति ठप है। इससे गांव के करीब 140 बिजली कनेक्शन प्रभावित हैं और लगभग तीन हजार की आबादी परेशान है। बिजली आपूर्ति ठप होने से पेयजल संकट भी गहरा गया है। लगातार दो दिनों तक बिजली न मिलने से अधिकांश घरों के इन्वर्टर भी जवाब दे चुके हैं। रात में लोगों को अंधेरे में समय बिताना पड़ रहा है। महोना विद्युत उपकेंद्र के अवर अभियंता सद्दाम हुसैन ने बताया कि नया ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया चल रही है।