Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gauriganj News: सड़क पर जलभराव से ग्रामीण परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गौरीगंज
Follow us on Google News
share

Gauriganj News: अमेठी के दादूपुर बहोरिकपुर गांव में हल्की बारिश से सड़क पर पानी भर जाता है। जल निकासी की कमी से ग्रामीण परेशान हैं और सड़क की स्थिति बिगड़ रही है। गांववाले प्रशासन से स्थायी जल निकासी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं।

Gauriganj News: सड़क पर जलभराव से ग्रामीण परेशान

Gauriganj News: अमेठी। पूरे रामदयाल ओझा, दादूपुर बहोरिकपुर गांव में सड़क के दोनों ओर तालाब होने से हल्की बारिश के बाद ही सड़क पर पानी भर जाता है। जल निकासी की कोई समुचित व्यवस्था न होने से बारिश का पानी सड़क पर जमा रहता है, जिससे राहगीरों और ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई स्थानों पर जलभराव के कारण सड़क की स्थिति भी खराब होने लगी है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से नाली या निकासी की व्यवस्था कराने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने प्रशासन से सड़क से पानी निकालने के लिए स्थायी जल निकासी व्यवस्था कराने की मांग की है।

ये भी पढ़ें:Amroha News: पीडब्ल्यूडी की जर्जर सड़क पर जल भराव से कई गांव के लोग परेशान, समाधान की गुहार लगाई
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rain

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।