Gauriganj News: सड़क पर जलभराव से ग्रामीण परेशान
Gauriganj News: अमेठी के दादूपुर बहोरिकपुर गांव में हल्की बारिश से सड़क पर पानी भर जाता है। जल निकासी की कमी से ग्रामीण परेशान हैं और सड़क की स्थिति बिगड़ रही है। गांववाले प्रशासन से स्थायी जल निकासी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं।
Gauriganj News: अमेठी। पूरे रामदयाल ओझा, दादूपुर बहोरिकपुर गांव में सड़क के दोनों ओर तालाब होने से हल्की बारिश के बाद ही सड़क पर पानी भर जाता है। जल निकासी की कोई समुचित व्यवस्था न होने से बारिश का पानी सड़क पर जमा रहता है, जिससे राहगीरों और ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई स्थानों पर जलभराव के कारण सड़क की स्थिति भी खराब होने लगी है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से नाली या निकासी की व्यवस्था कराने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने प्रशासन से सड़क से पानी निकालने के लिए स्थायी जल निकासी व्यवस्था कराने की मांग की है।
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