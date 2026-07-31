Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gauriganj News: कागजों पर चल रही ग्राम स्वास्थ्य पोषण समितियां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गौरीगंज
Follow us on Google News
share

Gauriganj News: शुकुल बाजार के गांवों में स्वच्छता पोषण समितियों की स्थिति बहुत खराब है। स्थानीय लोग बताते हैं कि ये समितियाँ सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई हैं, और योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो सका है। सरकारी धन का सदुपयोग नहीं हो रहा है, जिससे स्वच्छता व्यवस्था प्रभावित हो रही है।

Gauriganj News: कागजों पर चल रही ग्राम स्वास्थ्य पोषण समितियां

Gauriganj News: शुकुल बाजार। संवाददाता विकास क्षेत्र के गांवों में गठित ग्राम स्वच्छता पोषण समितियों का हाल बुरा है। लोगों की मानें तो इनका कार्य केवल कागजों तक ही सीमित रह गया है। स्वच्छता तथा दवा के छिड़काव का लेखा-जोखा महज कागजों पर दिखा कर लाखों की धनराशि ग्राम पंचायतों में हजम की जा चुकी हैं। ऐसी भी कई ग्राम पंचायतें हैं जिनमें योजना की शुरुआती दौर से लेकर आज तक धरातल पर स्वच्छता योजना का क्रियांवयन नहीं हो सका है।सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में ग्राम स्वास्थ स्वच्छता व पोषण समिति का गठन करके इसकी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायतों में तैनात एएनएम को सौंपी गई है।

विभागीय सूत्रों की मानें तो इस मद में छोटी बड़ी ग्राम पंचायतों के अनुसार प्रतिवर्ष पांच हजार से लेकर 15 हजार रुपये तक की धनराशि खातों में भेजी गई है। ग्राम प्रधान समिति का अध्यक्ष व एएनएम समिति की सचिव होती हैं। योजना के अनुसार ग्राम प्रधान व एएनएम के संयुक्त हस्ताक्षर से धनराशि निकालकर गांव की गलियों, कुओं, नालियों में क्रमश: ब्लीचिंग पाउडर, फिनायल एवं मच्छर की दवा समेत साफ सफाई की व्यवस्था पर खर्च करना है, लेकिन इस योजना के क्रियांवयन में ग्राम प्रधानों व एएनएम ने रुचि नहीं दिखाई दी। जिसके चलते गावों में साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। क्षेत्र के सत्थिन, विशम्भर पट्टी, बूबूपुर, तेंदुआ, अहमदपुर, किसनी आदि गांवों में नालियां बजबजा रहीं हैं वहीं स्वच्छता समितियां कागजों पर ही सिमट कर रह गई हैं। इस बाबत एडीओ पंचायत सुरेंद्र सिंह ने कहा कि सभी प्रधानों को मीटिंग कर स्वच्छता अभियान चलाने की सख्त हिदायत दी गई थी। यदि ऐसा नहीं हैं तो इसकी जांच की जाएगी। वहीं प्रभारी चिकत्साधिकारी डॉ. सुधीर वर्मा ने कहा जांच के बाद जिम्मेदारी न निभाने वाली एएनएम के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।