Gauriganj News: महिला को धोखा देकर करवा लिया भूमि का बैनामा
Gauriganj News: गौरीगंज में एक महिला ने अदालत में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उसके बेटे की हत्या के बाद उसके बहू को जेल भेजा गया। इस दरमियान कुछ लोगों ने महिला का मानसिक संतुलन बिगाड़कर उसकी भूमि का बैनामा करवा लिया। जब बहू जेल से आई तो मामले का पता चला और महिला ने न्यायालय का सहारा लिया।
Gauriganj News: गौरीगंज। संवाददाता बेटे की हत्या के बाद बहू के जेल जाने पर मानसिक रूप से पीड़ित हो चुकी महिला को धोखा देकर कुछ लोगों ने छल से उसकी भूमि का बैनाम करवा लिया। अब न्यायालय के आदेश पर चार आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी का केस दर्जकर पुलिस ने जांच शुरू की है।कोतवाली क्षेत्र के पूरे शीतला बक्श मजरे गुवावां निवासी धनाऊ पत्नी छोटेलाल ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि कुछ लोगों ने उसकी सम्पत्ति को हासिल करने के लिए उसके पुत्र बद्री प्रसाद को मरवा दिया था। हत्या का आरोप उसकी बहू रजनीशा पर लगाकर उसे जेल भेजवा दिया।
बेटे की मौत से उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया। बहू के जेल जाने के बाद आरोपियों ने वृद्धा पेंशन दिलाने के बहाने उसे ले जाकर उसकी भूमि का बैनामा करा लिया। जब बहू जेल से छूटकर आई तो उसे अपने साथ हुई धोखाधड़ी का पता चला। जिसके बाद उसने पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर न्यायालय की शरण ली। मामले में न्यायालय ने पुलिस को मुकदमा दर्जकर विवेचना करने का निर्देश दिया। एसएचओ रवि कुमार सिंह ने बताया कि गुवावां निवासी इरफान खान, लाल मोहम्मद, बिन्द्रा प्रसाद, बरखा का पुरवा बहादुरपुर निवासी सुन्दरा, असुरा धारूपुर निवास मो. आजाद व सेनीपुर निवासी सूबेदार के विरुद्ध धोखाधड़ी का केस दर्जकर जांच की जा रही है।
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