Gauriganj News: उत्कर्ष गुप्ता बने नगर इकाई अध्यक्ष
Gauriganj News: मुसाफिरखाना। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की नगर पंचायत इकाई का गठन प्रदेश अध्यक्ष
Gauriganj News: मुसाफिरखाना। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की नगर पंचायत इकाई का गठन प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल एवं प्रदेश महामंत्री मनोज अग्रवाल की उपस्थिति में किया गया। नई कार्यकारिणी में उत्कर्ष गुप्ता उर्फ वासु को नगर अध्यक्ष, शनि कुमार उर्फ चाहत को महामंत्री, सतीश कसौधन को संगठन मंत्री, अंकित कौशल उर्फ राजकुमार को कोषाध्यक्ष, रवि अग्रहरि को मीडिया प्रभारी तथा खुर्शीद अहमद उर्फ राजू बटन को सोशल मीडिया प्रभारी बनाया गया। वहीं रिंकू टंडन, हरिओम खत्री और राजू कौशल को संरक्षक नामित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में व्यापारी व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।