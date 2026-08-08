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Gauriganj News: नदी में जलस्तर घटने से विश्वासा के ग्रामीणों को मिली राहत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गौरीगंज
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Gauriganj News: अमेठी में भारी बारिश के कारण मनोरमा नदी का जलस्तर घटने पर गांव विश्वासा के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। हालांकि, कई घरों में अब भी घुटने तक पानी भरा हुआ है। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए टीम भेजी है और राहत सामग्री की मांग की जा रही है।

नदी में जलस्तर घटने से विश्वासा के ग्रामीणों को मिली राहत
नदी में जलस्तर घटने से विश्वासा के ग्रामीणों को मिली राहत

Gauriganj News: अमेठी, संवाददाता भारी बारिश से उफनाई मनोरमा नदी का जलस्तर शनिवार को घटने से विश्वासा गांव के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। हालांकि अभी भी कई घरों में घुटने तक पानी भरा है। जिनके घर डूब गए थे वे बाहर टेंट में अस्थाई ठिकाना बनाकर अपना भीगा खाद्यान्न, कपड़ा और ईंधन निकालकर बाहर धूप में डाल रहे हैं। गुरुवार को नदी पर बने चेकडैम के पास पटरी कट जाने से नदी का पानी गांव में घुस गया था। इससे कई मकान पानी में डूब गए और ग्रामीणों को बांध पर शरण लेनी पड़ी थी। घरों में 5 से 6 फुट तक पानी जमा होने से खाना बनाना और रहना मुश्किल हो गया था।

शनिवार को पानी कम होने पर लोग अपने घरों में पहुंचे। अमीना बानो ने बताया कि वह लोग मजदूरी करके गुजर-बसर करते हैं। गेहूं और अनाज सब भीग गया है। उसमें से दुर्गंध आ रही है। दो दिन से घर में चूल्हा नहीं जला। ग्रामीणों ने बताया कि भोजन, कपड़े और जरूरी सामान की भारी किल्लत है।

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वहीं हिन्दुस्तान में खबर छपते ही प्रशासन हरकत में आया। एसडीएम पंकज कुमार मिश्रा ने नायब तहसीलदार के नेतृत्व में एक टीम मौके पर भेजी। टीम ने डूबे घरों, भीगे अनाज और सामान का जायजा लिया। एसडीएम ने बीडीओ भादर को भी मौके पर जाकर समस्या निपटाने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम ने बताया कि राजस्व टीम द्वारा क्षति का आकलन कराया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार प्रभावित परिवारों को सहायता दी जाएगी। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें तत्काल खाने-पीने की सामग्री, पॉलिथीन और दवाएं उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही डूबे मकानों का सर्वे कर मुआवजा दिया जाए।

अभी नदी का जलस्तर सामान्य से ऊपर है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और निचले इलाकों में न जाने की अपील की है।

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