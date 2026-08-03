Gauriganj News: रास्ते में युवक को घेरकर जानलेवा हमला, चार गिरफ्तार

Gauriganj News: शुकुल बाजार। संवाददाता कस्बे में फसल चराने के विवाद के बाद दूसरे दिन युवक पर जानलेवा हमला कर दिया गया। सोमवार सुबह घर लौट रहे युवक को रास्ते में घेरकर लाठी-डंडों से पीटा गया, जिससे उनका हाथ टूट गया और शरीर पर गंभीर चोटें आईं। घायल को सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के बाद पीड़ित पक्ष के लोग बड़ी संख्या में थाने पर पहुंच गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर घंटों तक थाने के मुख्य गेट के सामने डटे रहे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक महिला समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया。

घटना का विवरण

मवैया रहमतगढ़ के कस्बा निवासी देव नारायण पाठक के अनुसार रविवार की शाम पड़ोसी जमील अहमद की बकरियां उनके खेत में घुसकर फसल और पौधे चर रही थीं। उनके पुत्र सत्येंद्र ने इसका विरोध किया तो कहासुनी हो गई। आरोप है कि इसके बाद जमील अहमद, मोनू, शान बाबू, चांद बाबू, अच्छू तथा अन्य लोगों ने धर्मेंद्र, सत्येंद्र और विपिन पाठक के साथ ईंट-पत्थरों से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। जिसकी शिकायत पीड़ित पक्ष ने पुलिस से किया। इसके बाद सोमवार की सुबह करीब नौ बजे धर्मेंद्र पाठक बाजार से घर लौट रहे थे। तभी प्राथमिक विद्यालय के पास पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने उन्हें घेर लिया और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमले में धर्मेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। गुहार सुनकर आसपास के लोगों ने बीच-बचाव कर घायल को सीएचसी पहुंचाया। जहां हालत गंभीर देख उसे जिला अस्पताल भेज दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पीड़ित पक्ष के लोग पहले सीएचसी और बाद में थाना बाजार शुकुल पहुंच गए। आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर काफी देर तक थाने के बाहर जमे रहे। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने अतिरिक्त सतर्कता बरती और लोगों को समझाकर शांत कराया। थानाध्यक्ष विवेक वर्मा ने बताया कि देव नारायण पाठक की तहरीर पर नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्जकर जमील अहमद, मोनू, शान बाबू तथा शहनाज पत्नी चांद बाबू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। फरार चांद बाबू और अच्छू की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही है。