Gauriganj News: नादी पंप कैनाल की बिजली बंद होने से धान की रोपाई अटकी
Gauriganj News: महोना विद्युत उपकेंद्र से नादी पंप कैनाल की विद्युत आपूर्ति एक माह से बंद है, जिससे किसानों को सिंचाई में गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। हजारों बीघे कृषि भूमि पर धान की रोपाई नहीं हो सकी है। किसानों ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है।
Gauriganj News: शुकुल बाजार। संवाददाता महोना विद्युत उपकेंद्र से संचालित नादी पंप कैनाल की विद्युत आपूर्ति करीब एक माह से बंद होने के कारण क्षेत्र के किसानों के सामने सिंचाई का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। बिजली आपूर्ति बाधित होने से गोमती नदी से खेतों तक पानी पहुंचाने वाला पंप बंद पड़ा है। जिससे किसनी, शेखपुर भड़रा, बदलगढ़, मखदूमपुर कला, लालगंज, भैरमपुर, नादी, कल्याणपुर, पूरे भरोसी समेत दर्जनों गांवों की हजारों बीघे कृषि भूमि पर धान की रोपाई अब तक नहीं हो सकी है। जिससे किसान परेशान हैं।
समस्या का विवरण
ग्रामीणों का कहना है कि नादी पंप कैनाल क्षेत्र की सिंचाई का प्रमुख साधन है। हर वर्ष इसी पंप के जरिए गोमती नदी का पानी खेतों तक पहुंचता है। लेकिन इस बार लंबे समय से बिजली आपूर्ति बाधित रहने के कारण किसान पानी के लिए परेशान हैं। समय पर रोपाई न होने से फसल उत्पादन प्रभावित होने और आर्थिक नुकसान की आशंका बढ़ गई है।
किसानों की मांग
समस्या से परेशान असलम, मुसर्रफ, आलम, आरिफ, परमजीत समेत अन्य ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराते हुए नादी पंप कैनाल की विद्युत आपूर्ति तत्काल बहाल कर पंप का संचालन शुरू कराने की मांग की है। किसानों का कहना है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो खरीफ की खेती पर व्यापक असर पड़ेगा।
जिम्मेदारों की प्रतिक्रिया
एसडीओ अभिषेक कुमार ने बताया कि नादी पंप कैनाल की विद्युत आपूर्ति बाधित होने की जानकारी विभाग को थी। तकनीकी खराबी को दूर कर बुधवार को विद्युत आपूर्ति बहाल करा दी गई है। अब पंप का संचालन भी शुरू कराया जा रहा है, जिससे किसानों को जल्द सिंचाई की सुविधा मिलने लगेगी।
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