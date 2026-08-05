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Gauriganj News: भाकियू ने सौंपा नौ सूत्रीय ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गौरीगंज
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Gauriganj News: अमेठी में भारतीय किसान यूनियन भानु ने भ्रष्टाचार और जनहित से जुड़ी समस्याओं को लेकर एसडीएम और बीडीओ को ज्ञापन सौंपा। तहसील अध्यक्ष शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में, किसानों ने आरोप लगाया कि सफाईकर्मी बिना काम के वेतन ले रहे हैं और ई-रिक्शा खरीदने में अनियमितताएं हैं।

Gauriganj News: भाकियू ने सौंपा नौ सूत्रीय ज्ञापन

Gauriganj News: अमेठी। भारतीय किसान यूनियन भानु ने पंचायत कर नौ सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम व बीडीओ को सौंपा। बुधवार को स्थानीय प्रशासन और विकास विभाग के खिलाफ भ्रष्टाचार और जनहित से जुड़ी समस्याओं को लेकर संगठन के तहसील अध्यक्ष शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में बीडीओ अमेठी को पांच सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। वहीं एसडीएम पंकज मिश्र को नौ सूत्रीय ज्ञापन सौंपते हुए अजय मिश्रा ने कहा कि ग्राम पंचायत ताला, लोहरता, दरखा और कुसीतली समेत ब्लॉक के 70 प्रतिशत राजस्व गांवों में सफाईकर्मी बिना काम किए प्रधानों के साथ मिलकर वेतन ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि कूड़ा घर का निर्माण पूरा हुए बिना ई-रिक्शा की खरीद कर ली गई।

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