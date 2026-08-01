Gauriganj News: मारपीट में बुजुर्ग घायल
Gauriganj News: संग्रामपुर के केशवपुर में एक वृद्ध देवराज सिंह पर विपक्षियों ने धारदार हथियार से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुए। ग्रामीण अस्पताल में उनका इलाज कराया गया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Gauriganj News: संग्रामपुर। क्षेत्र के केशवपुर में एक पक्ष के हमले में एक वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया। गांव निवासी देवराज सिंह का आरोप है कि गांव के ही विपक्षियों ने उन पर घात लगाकर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में घायल देवराज का इलाज सीएचसी में कराया गया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई।
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