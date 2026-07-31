Gauriganj News: तालाब में डूबे मां-बेटे के परिजनों को 8 लाख की मदद

दो दिन पूर्व नुवावां गांव में तालाब में डूबने से हुई मां-बेटे गीता और दीपक विश्वकर्मा की मौत के मामले में प्रशासन ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है। एसडीएम ने दैवीय आपदा के तहत दोनों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये के चेक भेजे हैं।

घटनास्थल का विवरण

बताते चलें कि 29 जुलाई को ग्राम नुवावां निवासी 20 वर्षीय दीपक विश्वकर्मा पुत्र रमेशचंद्र और उसकी 45 वर्षीय मां गीता देवी भैंस को तालाब से निकालने के दौरान गहरे पानी में डूब गए थे। इस हादसे में दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। एसडीएम पंकज कुमार मिश्रा ने बताया कि नायब तहसीलदार की जांच रिपोर्ट के आधार पर यह घटना दैवीय आपदा की श्रेणी में आती है। इसके तहत मृतक दीपक के वारिस पिता रमेशचंद्र विश्वकर्मा को 4 लाख रुपये और मृतका गीता के वारिसों को भी 4 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। दोनों को बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से पीड़ित के खाते में पैसा जाएगा। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि ने भी मृतकों के घर पहुंचकर पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और अपने निजी फंड से 20 हजार रुपये की आर्थिक मदद भी दी। घटना से गांव में अभी भी मातम का माहौल है。