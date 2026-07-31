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Gauriganj News: आंगनबाड़ी केंद्र भवन जर्जर, बना खतरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गौरीगंज
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Gauriganj News: शुकुल बाजार के सरैया पीरजादा गांव में आंगनबाड़ी केंद्र का भवन जर्जर हो गया है। बच्चों को इस असामान्य स्थिति में शिक्षण कार्य करना पड़ रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकत्री ने विभाग को सूचित किया है, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है।

Gauriganj News: आंगनबाड़ी केंद्र भवन जर्जर, बना खतरा

Gauriganj News: शुकुल बाजार। सरैया पीरजादा गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का भवन जर्जर हो गया है। इसमें ही बच्चों को शिक्षण कार्य करना पड़ रहा है। बावजूद इसके जिम्मेदार अंजान बने हुए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकत्री कमलेश कुमारी ने बताया कि भवन जर्जर होने के साथ पेयजल प्रसाधन समेत अन्य सुविधाएं नहीं होने से हो रही परेशानी की सूचना कार्यालय में दी गई है। सीडीपीओ धनेंद्र गौतम का कहना है कि लगातार विभाग को सूचना दी जा रही है किंतु अभी किसी भी प्रकार का कायाकल्प नहीं कराया गया।

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