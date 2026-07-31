Gauriganj News: आंगनबाड़ी केंद्र भवन जर्जर, बना खतरा
Gauriganj News: शुकुल बाजार के सरैया पीरजादा गांव में आंगनबाड़ी केंद्र का भवन जर्जर हो गया है। बच्चों को इस असामान्य स्थिति में शिक्षण कार्य करना पड़ रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकत्री ने विभाग को सूचित किया है, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है।
Gauriganj News: शुकुल बाजार। सरैया पीरजादा गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का भवन जर्जर हो गया है। इसमें ही बच्चों को शिक्षण कार्य करना पड़ रहा है। बावजूद इसके जिम्मेदार अंजान बने हुए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकत्री कमलेश कुमारी ने बताया कि भवन जर्जर होने के साथ पेयजल प्रसाधन समेत अन्य सुविधाएं नहीं होने से हो रही परेशानी की सूचना कार्यालय में दी गई है। सीडीपीओ धनेंद्र गौतम का कहना है कि लगातार विभाग को सूचना दी जा रही है किंतु अभी किसी भी प्रकार का कायाकल्प नहीं कराया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।