Gauriganj News: सड़क किनारे उगी झाड़ियों से परेशानी
Gauriganj News: शुकुल बाजार के अंबेडकर चौराहे से बड़गाइन संपर्क मार्ग पर झाड़ियों के बढ़ने से राहगीरों और वाहन चालकों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। 200 मीटर लंबाई में झाड़ियां सड़क तक फैल गई हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी है। ग्रामीण शिकायत के बावजूद सफाई नहीं होने से चिंतित हैं।
Gauriganj News: शुकुल बाजार। ब्लाक मुख्यालय से जुड़े अंबेडकर चौराहे से बड़गाइन संपर्क मार्ग पर सड़क के दोनों किनारों पर उगी घनी झाड़ियों ने राहगीरों और वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। करीब 200 मीटर लंबे हिस्से में झाड़ियां सड़क तक फैल गई हैं, जिससे मार्ग संकरा हो गया है और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। यह मार्ग ब्लॉक मुख्यालय, कई इंटर कॉलेज समेत दर्जनों गांवों के लोगों के आवागमन का प्रमुख रास्ता है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद अब तक झाड़ियों की सफाई नहीं कराई गई। झाड़ियों में सांप, बिच्छू समेत अन्य जहरीले जीव-जंतुओं के छिपे रहने की आशंका बनी रहती है।
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