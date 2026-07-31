Gauriganj News: न्यायालय के आदेश पर केस दर्ज
Gauriganj News: जामो के अमरबोझा बरौलिया निवासी आशुतोष सिंह ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि 20 जनवरी को शिवरतन सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी जमकर पिटाई की थी और एक हजार रुपए तथा सोने की अंगूठी छीन ली थी। पुलिस द्वारा कार्रवाई न होने पर न्यायालय ने मामला दर्ज करने का आदेश दिया।
Gauriganj News: जामो। कोतवाली क्षेत्र के अमरबोझा बरौलिया निवासी आशुतोष सिंह ने न्यायालय को प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि बीते 20 जनवरी को पूरे शिवरतन सिंह निवासी नागेन्द्र सिंह ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर उसके साथ जमकर मारपीट की थी। उसकी जेब में रखे एक हजार रुपए व सोने की अंगूठी छीन लिया था। लेकिन पुलिस से शिकायत करने के बाद भी न तो मुकदमा दर्जकर हुआ और न ही कोई कार्रवाई हुई थी। मामले में न्यायालय ने पुलिस को केस दर्जकर विवेचना के आदेश दिए। जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और जांच शुरू की है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।