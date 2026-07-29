Gauriganj News: झाड़ियों के बीच छिपा सामुदायिक शौचालय सरैया बड़गांव

Gauriganj News: ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा शौचालय का लाभ संग्रामपुर। संवाददाताक्षेत्र के गांवों में बने सामुदायिक शौचालय दुर्दशा का शिकार हो गए हैं। देखरेख के अभाव में ग्रामीणों को इनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिससे सरकार की स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना सफल होती नहीं दिख रही है।विकासखंड संग्रामपुर के ग्रामसभा सरैया बड़गांव में बना सामुदायिक शौचालय झाड़ियां में कैद होता जा रहा है। आलम यह है कि ग्रामीण खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हैं। लाखों खर्च होने के बावजूद भी ग्रामीणों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। हालत यह है कि गांव के लोग आज भी खुले में हाथ में पानी की बोतल व लोटा लेकर शौच जाते देखे जा सकते हैं।