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Gauriganj News: शोपीस बना सामुदायिक शौचालय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गौरीगंज
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Gauriganj News: जगदीशपुर के ग्राम पंचायत जलालपुर तिवारी के सामुदायिक शौचालय में हमेशा ताला लटका रहता है। मरीज और ग्रामीण जब शौचालय के पास जाते हैं, तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोग नियमित संचालन की मांग कर रहे हैं ताकि समस्या का समाधान हो सके।

Gauriganj News: शोपीस बना सामुदायिक शौचालय

Gauriganj News: जगदीशपुर। विकास खंड के अंतर्गत सीएचसी परिसर में मौजूद ग्राम पंचायत जलालपुर तिवारी का सामुदायिक शौचालय शोपीस बनकर रह गया है। इसमें आए दिन ताला लटकता रहता है। उपचार के लिए आने वाले मरीजों, तीमारदार व ग्रामीण शौच के लिए जब सामुदायिक शौचालय के पास पहुंचते हैं तो उसमे ताला लगा देख परेशान हो जाते हैं। शाम के समय कुछ लोग शौचालय के करीब ही शौच कर लेते हैं। जिससे फैलने वाली दुर्गंध से आसपास के लोग परेशान रहते हैं। लोगों ने सामुदायिक शौचालय का नियमित संचालन करवाने की मांग की है।

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