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Gauriganj News: बिस्तर पर सो रहे बालक को सांप ने डसा, मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गौरीगंज
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Gauriganj News: भेटुआ। विकासखंड के पूरे रामदत्त वैष्णा गांव में सांप के डसने से 11 वर्षीय बालक

Gauriganj News: बिस्तर पर सो रहे बालक को सांप ने डसा, मौत

Gauriganj News: भेटुआ। विकासखंड के पूरे रामदत्त वैष्णा गांव में सांप के डसने से 11 वर्षीय बालक की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया। जानकारी के अनुसार जीतलाल का 11 वर्षीय पुत्र राज गुरुवार की रात अपने परिजनों के साथ घर में सो रहा था। देर रात अचानक उसे सांप ने डस लिया। सांप के डसते ही बालक चीख पड़ा। उसकी आवाज सुनकर पास में सो रहे परिजन जाग गए। उन्होंने देखा कि राज को सांप ने काट लिया है। आनन-फानन में परिजन उसे उपचार के लिए सीएचसी भेटुआ ले गए। जहां डाक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

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बालक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। मृतक का पिता जीतलाल रोजी-रोटी के सिलसिले में दूसरे प्रदेश में गया हुआ है। एसएचओ अमेठी ने बताया कि परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया।

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