Gauriganj News: बैजनाथ धाम जाने वाले कांवरियों का हुआ स्वागत
Gauriganj News: अमेठी में सावन माह की कांवड़ यात्रा के दौरान व्यापार मंडल और भाजपा नेताओं ने श्रद्धालुओं का स्वागत किया। भाजपा नेताओं ने कांवरियों को अंगवस्त्र पहनाए और उपयोगी खाद्य सामग्री से भरे झोले वितरित किए। श्रद्धालुओं ने हर-हर महादेव और बोल-बम के जयघोष के साथ यात्रा का आनंद लिया।
Gauriganj News: अमेठी। सावन माह में चल रही कांवड़ यात्रा के दौरान स्थानीय रेलवे स्टेशन पर कांवड़ लेकर जा रहे श्रद्धालुओं का स्वागत एवं सम्मान व्यापार मंडल व भाजपा नेताओं द्वारा किया गया। शुक्रवार को भाजपा के संग्रामपुर ब्लॉक अध्यक्ष राजेश शुक्ला, जिला मंत्री चन्द्रकेश यादव, भेंटुआ के पूर्व ब्लाक अध्यक्ष अजय तिवारी सहित दर्जनों कांवरियों को भाजपा नेता काशी प्रसाद तिवारी ने अंगवस्त्र पहना कर स्वागत किया। स्थानीय कस्बे से जाने वाले कांवरियों के जत्थे का स्वागत सम्मान नगर अध्यक्ष व्यापार मंडल विशाल अग्रहरी के नेतृत्व में किया गया। कांवड़ यात्रियों को अंगवस्त्र पहनाकर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर कांवड़ियों को यात्रा के दौरान उपयोगी खाद्य सामग्री से भरे झोले भी वितरित किए गए।
पूरा वातावरण हर-हर महादेव और बोल-बम के जयघोष से भक्तिमय हो उठा।
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