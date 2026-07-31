Gauriganj News: पुस्तैनी नाली बंद करने से जलनिकासी बाधित
Gauriganj News: अमेठी के ककवा गांव के ग्रामीणों ने एसडीएम को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि दबंगों ने पुस्तैनी नाली को बंद कर दिया है। इससे 70 घरों में बारिश का पानी नहीं निकल पा रहा है। ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। एसडीएम ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है।
Gauriganj News: अमेठी। ककवा गांव के ग्रामीणों ने एसडीएम को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि पुस्तैनी नाली को बंद कर उस पर अवैध निर्माण किए जाने से करीब 70 घरों में बरसात का पानी निकलने का रास्ता बंद हो गया है। बरसात होने पर लोगों के घरों में पानी भर जाता है। आरोप है कि गांव के दबंगों ने जबरन तरीके से नाली को बंद कर उस पर दीवार बना लिया है और लिंटर डालने की तैयारी कर रहे हैं। इस संबंध में पुलिस को भी सूचना दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसडीएम ने मामले की जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की बात कही है।
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