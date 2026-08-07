Gauriganj News: सौ व्यापारियों ने ग्रहण की सदस्यता
Gauriganj News: अमेठी में आयोजित उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल की बैठक में जिलाध्यक्ष महेश सोनी ने नए सदस्यों का स्वागत किया। व्यापारियों ने शहर में कूड़े के ढेर और नाला भरने से संबंधित समस्याओं पर चिंता व्यक्त की। संगठन व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
Gauriganj News: अमेठी। उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल की जिला कार्यकारिणी की बैठक जिलाध्यक्ष महेश सोनी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जनपद के विभिन्न बाजारों से आए हुए सौ व्यापारियों ने संगठन की सदस्यता ग्रहण की। सभी नए सदस्यों का स्वागत करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि संगठन लगातार मजबूत हो रहा है और व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता रहेगा। बैठक में व्यापारियों ने रामलीला मैदान स्थित एमआरएफ सेंटर तथा पावर हाउस के पास खुले में कूड़ा डाले जाने से फैल रही गंदगी और दुर्गंध पर नाराजगी जताई गई। साथ ही अमेठी नगर पंचायत क्षेत्र में बरसात में होने वाले जलभराव पर चिंता व्यक्त की गई।
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