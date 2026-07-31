Gauriganj News: दिव्यांग बच्चों के लिए सभी ब्लॉकों में लगेंगे शिविर
Gauriganj News: अमेठी में परिषदीय विद्यालयों के दिव्यांग बच्चों की पहचान और आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इनमें विशेषज्ञों द्वारा बच्चों का परीक्षण किया जाएगा और आवश्यकता के अनुसार सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे। शिविर चार अगस्त से शुरू होंगे और विभिन्न विकासखंडों में आयोजित किए जाएंगे।
Gauriganj News: अमेठी। संवाददाता परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चों की पहचान, परीक्षण और उन्हें आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए जिले के सभी विकासखंडों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविरों में आर्थोपेडिक सर्जन, फिजीशियन, नेत्र सर्जन और मनोवैज्ञानिक मौजूद रहेंगे। विशेषज्ञ बच्चों की दिव्यांगता के आधार पर उनका परीक्षण करेंगे। परीक्षण के बाद जरूरत के अनुसार पात्र बच्चों को सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे।शिविर की शुरुआत चार अगस्त को संग्रामपुर विकासखंड से होगी। इसके बाद पांच अगस्त को भादर, छह अगस्त को भेटुआ, 11 अगस्त को मुसाफिरखाना, 13 अगस्त को गौरीगंज और 14 अगस्त को अमेठी में शिविर लगाया जाएगा।
वहीं, 18 अगस्त को जामो, 20 अगस्त को शाहगढ़, 22 अगस्त को जगदीशपुर, 25 अगस्त को तिलोई, 27 अगस्त को बाजार शुकुल, 29 अगस्त को सिंहपुर तथा एक सितंबर को बहादुरपुर विकासखंड में शिविर आयोजित होगा। डीसी समेकित शिक्षा शशिकांत ने बताया कि सभी शिविर संबंधित विकासखंडों के बीआरसी केंद्रों पर आयोजित किए जाएंगे। शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम बच्चों की शारीरिक और मानसिक स्थिति का परीक्षण करेगी। परीक्षण के दौरान बच्चों की दिव्यांगता और उनकी जरूरतों का आकलन किया जाएगा। इसके बाद पात्र बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।
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