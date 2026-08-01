Gauriganj News: कस्तूरबा विद्यालयों की छात्राओं ने खेल मैदान में दिखाया दम

Gauriganj News: अमेठी में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की खेलकूद प्रतियोगिता में छात्राओं ने विभिन्न खेलों में उत्कृष्टता दिखाई। एथलेटिक्स, बैडमिंटन, शतरंज, और अन्य खेलों के आयोजन में विजेता खिलाड़ियों का चयन किया गया। प्रतियोगिता ने खेल प्रतिभा को प्रदर्शित किया।

Gauriganj News: अमेठी। संवाददाता जनपद स्तरीय कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की खेलकूद प्रतियोगिता एवं चयन ट्रायल में जिले के विभिन्न विकासखंडों की छात्राओं ने अपनी खेल प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। एथलेटिक्स, बैडमिंटन, शतरंज, कबड्डी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, थांग-ता और गतका समेत विभिन्न खेलों में छात्राओं ने उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता के आधार पर विजेता खिलाड़ियों का चयन किया गया।

प्रतियोगिता के परिणाम एथलेटिक्स की 100 मीटर दौड़ में सिंहपुर की मीना कुमारी प्रथम, जगदीशपुर की राधा द्वितीय और शुकुलबाजार की संतोषा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। 200 मीटर दौड़ में शुकुलबाजार की रोशनी प्रथम, गौरीगंज की मानवी द्वितीय और सिंहपुर की निधि तृतीय रहीं। 400 मीटर दौड़ में सिंहपुर की कोमल प्रथम, गौरीगंज की साक्षी द्वितीय तथा मुसाफिरखाना की अन्नू तृतीय रहीं। 800 मीटर दौड़ में गौरीगंज की आंचल ने पहला, भेटुआ की आंचल ने दूसरा और सिंहपुर की संगीता ने तीसरा स्थान हासिल किया।

खेलों की विभिन्न श्रेणियां लंबी कूद में संग्रामपुर की लक्ष्मी प्रथम और गौरीगंज की साक्षी द्वितीय रहीं। ऊंची कूद में भादर की अंशु ने पहला स्थान प्राप्त किया। चक्र क्षेपण में शाहगढ़ की कोमल प्रथम, संग्रामपुर की प्रतिष्ठा द्वितीय और अमेठी की आयुषी तृतीय रहीं। शॉटपुट में मुसाफिरखाना की गौरी प्रथम, अमेठी की पायल द्वितीय तथा शुकुलबाजार की एंजल तृतीय रहीं। बैडमिंटन अंडर-14 में मुसाफिरखाना की संध्या प्रथम और लक्ष्मी द्वितीय रहीं। अंडर-17 वर्ग में जामों की अंशिका प्रथम तथा गौरीगंज की सोनल द्वितीय रहीं। शतरंज अंडर-14 में गौरीगंज की श्रेया प्रथम और अमेठी की राधिका द्वितीय रहीं। अंडर-17 में संग्रामपुर की नीतू प्रथम तथा गौरीगंज की संजना द्वितीय रहीं। डीसी श्याम सुंदर, बीईओ ममता सरकार, संदीप सिंह, अरुण त्रिपाठी समेत कई लोग मौजूद रहे।