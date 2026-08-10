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Gauriganj News: सड़क के गड्ढों में भरा पानी, आवागमन में हो रही परेशानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गौरीगंज
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Gauriganj News: अमेठी के रामनाथपुर-रणवीर इंटर कालेज मार्ग की जर्जर सड़क की वजह से छात्र-छात्रों और ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश में गड्ढों में पानी भरने से लोग अक्सर फिसलकर गिर जाते हैं और घायल होते हैं। सड़क के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव तैयार है, लेकिन स्वीकृति का इंतजार है।

Gauriganj News: सड़क के गड्ढों में भरा पानी, आवागमन में हो रही परेशानी

Gauriganj News: अमेठी। बरसात के मौसम में क्षेत्र की रामनाथपुर-रणवीर इंटर कालेज मार्ग की जर्जर सड़क राहगीरों और हजारों स्कूली छात्र-छात्राओं के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गई है। सड़क पर जगह-जगह बने गड्ढों में बारिश का पानी भर जाने से प्रतिदिन इस मार्ग से गुजरने वाले छात्र, महिलाएं और ग्रामीण फिसलकर गिर रहे हैं तथा चोटिल हो रहे हैं। रामनाथपुर-रणवीर इंटर कालेज मार्ग से मैनापुर, बालीपुर, मरफापुर, रामनाथपुर छोटा, बेनीपुर सहित आसपास के कई गांवों के लोग आवागमन करते हैं। रणवीर इंटर कॉलेज, ग्लोबल स्कूल, फार्मेसी कॉलेज तथा रामनगर जाने वाले छात्र-छात्राएं भी इसी रास्ते से गुजरते हैं। कटरा, पंडित का पुरवा और माता सती महारानी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं का भी यही प्रमुख मार्ग है।

बुधवार को लगने वाली रामनगर बाजार में सब्जी खरीदने और गुरुवार को माता सती महारानी मंदिर में होने वाले 'दुखदुरिया' कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हजारों महिलाएं इसी सड़क से गुजरती हैं। लेकिन कई वर्षों से खस्ताहाल पड़ी इस सड़क का पुरसाहाल नहीं है। रणवीर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य राजेश सिंह ने बताया कि स्कूल आने-जाने के दौरान छात्र-छात्राएं अक्सर गड्ढों में गिरकर घायल हो जाते हैं। कई बार उन्हें अस्पताल तक ले जाना पड़ता है। बारिश में गिरने से बच्चों के कपड़े भी खराब हो जाते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई भी प्रभावित होती है। स्थानीय ग्रामीण भइयाराम, अमित शुक्ला, श्रीकांत शुक्ला, विजय यादव और माता प्रसाद मिश्रा ने बताया कि बरसात के दिनों में इस सड़क पर चलना बेहद मुश्किल हो जाता है। रात के समय खेतों तक आने-जाने में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं लोक निर्माण विभाग की स्निग्धा सिंह ने बताया कि सड़क के नव निर्माण का प्रस्ताव कार्ययोजना में भेजा गया है। निर्माण लागत अधिक होने के कारण अभी स्वीकृति नहीं मिल सकी है। स्वीकृति मिलते ही टेंडर कराकर सड़क का पुनर्निर्माण कराया जाएगा।

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