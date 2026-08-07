Gauriganj News: चोरी की सात बाइकों के साथ चार अभियुक्त गिरफ्तार

Gauriganj News: अमेठी। संवाददाता अमेठी कोतवाली पुलिस ने बाइक चोरी गिरोह का खुलासा करते हुए चोरी की सात बाइकों के साथ चार अंतर्जनपदीय अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। केस दर्जकर पुलिस ने अभियुक्तों को जेल भेज दिया। एसपी ने पुलिस टीम को 10 हजार रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है।शुक्रवार को मामले का खुलासा करते हुए एसपी सरवणन टी ने बताया कि ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत प्रभारी निरीक्षक अमेठी श्री राम पांडेय पुलिस टीम के साथ संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने तीन बाइकों पर सवार चार युवकों को रोककर पूछताछ की तो वह बाइकों के कागज नहीं दिखा सके।

जिस पर पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो युवकों ने बाइकें चोरी की होने की बात कबूल की। पुलिस ने चारों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। जिनकी पहचान वीरेन्द्र वर्मा निवासी धनीपुर रेणवीर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़, साहिल सरोज निवासी धनीपुर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़, धीरज वर्मा निवासी पसिया की बाग, कोडरा माधूपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ व धर्मेन्द्र कुमार वर्मा निवासी कोलगढ़ा थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ के रूप में हुई। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि वह लोग मिलकर रेकी करके बाइकें चोरी करते है तथा अपने साथी बाइक मिस्त्री धर्मेन्द्र की सहायता से बाइकों को सुनसान स्थान पर ले जाकर उनके पुर्जे अलग-अलग कर भिन्न-भिन्न स्थानों पर ले जाकर बेंच देते है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर बेनीपुर नहर के किनारे स्थित एक खण्डहर में छिपाकर रखी गई दो बाइकें व दो बाइकों के पुर्जे बरामद कर लिए। विधिक कार्रवाई के बाद गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया गया।