Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gauriganj News: एक काल पर घर पहुंचेगी गाड़ी, होगी शौचालय टैंक की सफाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गौरीगंज
Follow us on Google News
share

Gauriganj News: अमेठी में शौचालय टैंक की वैज्ञानिक सफाई के लिए नई व्यवस्था शुरू की जा रही है। अब ग्रामीणों को टोल फ्री नंबर पर कॉल करने पर सफाई वाहन घर पर मिलेगा। इससे खुला मल फेंकने की समस्या खत्म होगी और स्वच्छता व्यवस्था मजबूत होगी।

Gauriganj News: एक काल पर घर पहुंचेगी गाड़ी, होगी शौचालय टैंक की सफाई

Gauriganj News: अमेठी। कस्बों व ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय टैंक की वैज्ञानिक सफाई और मल के सुरक्षित निस्तारण के लिए जिले में नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। अब ओला-उबर की तर्ज पर टोल फ्री नंबर पर कॉल करते ही शौचालय टैंक की सफाई के लिए वाहन घर पहुंचेगा। इस सुविधा का लाभ जिले की सभी 682 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों को मिलेगा। इसके लिए विकास विभाग ने जरूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। योजना के तहत शौचालय टैंक से निकाले गए मल को बेनीपुर स्थित फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (एफएसटीपी) तक पहुंचाकर वैज्ञानिक तरीके से उसका निस्तारण किया जाएगा। इससे खुले में मल फेंकने की समस्या पर रोक लगेगी और पर्यावरण संरक्षण के साथ स्वच्छता व्यवस्था भी मजबूत होगी। इस पूरी व्यवस्था की निगरानी के लिए मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा।

सेवा प्रक्रिया

शौचालय टैंक की सफाई के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा। जिसपर काल करने पर यह काल कंट्रोल रूम में जाएगी। कॉल मिलने के बाद सबसे नजदीक स्थित वाहन को मौके पर भेजा जाएगा, जिससे ग्रामीणों को समयबद्ध सेवा उपलब्ध हो सके। कंट्रोल रूप से ही टोल फ्री नंबर पर आने वाली शिकायतों और सेवा अनुरोधों की मॉनिटरिंग होगी। योजना के तहत अब तक 17 वाहनों का पंजीकरण किया जा चुका है और अन्य वाहनों का पंजीकरण जारी है। इन सभी वाहनों को जीपीआरएस ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। जिससे समय पर सेवा उपलब्ध कराई जा सके।

प्रशासन का मानना

जिला प्रशासन का मानना है कि इस व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान को नई गति मिलेगी। साथ ही सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान होने वाली अवैज्ञानिक और असुरक्षित प्रक्रियाओं पर भी प्रभावी रोक लग सकेगी। इससे ग्रामीणों को घर बैठे सुरक्षित और सुविधाजनक शौचालय टैंक सफाई सेवा उपलब्ध हो सकेगी।

कोट:

शौचालय टैंक सफाई वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जीपीएस ट्रैकिंग के बाद टोल फ्री नंबर जारी कर लोगों को सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

पूजा साहू

सीडीओ, अमेठी

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

शौचालय टैंक की सफाई के लिए टोल फ्री नंबर कब जारी किया जाएगा?
शौचालय टैंक की सफाई के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।