Gauriganj News: स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल, जरूरतमंद परेशान

Gauriganj News: अमेठी में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली का सबसे अधिक खामियाजा घायल और पीड़ित लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सीएचसी और जिला अस्पताल के हालात बेहद खराब हैं, जिससे मरीजों को मेडिको-लीगल जांच के लिए कई दिनों तक चक्कर लगाने पड़ते हैं। डॉक्टरों और आवश्यक स्टाफ की अनुपस्थिति के कारण मरीजों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

Gauriganj News: अमेठी। संवाददाता जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली का खामियाजा सबसे अधिक घायल और पीड़ित लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सीएचसी से लेकर जिला अस्पताल तक का हाल बेहाल है। मेडिको-लीगल कराने में मरीजों और पुलिसकर्मियों को कई-कई दिनों तक चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कभी महिला डाक्टर तो कभी अल्ट्रासाउंड के लिए रेडियोलॉजिस्ट गायब रहते हैं। ऐसे में पीड़ितों को इलाज के साथ ही न्यायिक कार्य में विलंब हो रहा है।

शुकुलबाजार थाने का मामला ताजा मामला शुकुलबाजार थाने का है। मेडिको-लीगल के लिए अर्चना पाल को पुलिस टीम के साथ सोमवार से शुक्रवार तक लगातार जिला अस्पताल के चक्कर लगाने पड़े। हर दिन किसी न किसी कारण से जांच पूरी नहीं हो सकी। कभी महिला डॉक्टर नहीं मिलीं तो कभी रेडियोलॉजिस्ट के अनुपस्थित रहने से अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाया। पांच दिन तक आने जाने में पीड़ित को हजारों रुपए खर्च करने पड़े। खासी मशक्कत के बाद शनिवार को मेडिको-लीगल की प्रक्रिया पूरी हो सकी।

अन्य मामले ऐसी समस्या केवल एक मामले तक सीमित नहीं है। जिले के अन्य थानों से आने वाले घायल और पीड़ित भी इसी तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। पुलिसकर्मी पीड़ितों को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन डाक्टर या जांच की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण घंटों इंतजार के बाद उन्हें वापस लौटना पड़ता है। कई मामलों में यह सिलसिला चार से पांच दिनों तक चलता रहता है। बार-बार अस्पताल आने-जाने में पीड़ित के हजारों रुपये खर्च हो रहे हैं। जबकि आने जाने की व्यवस्था शासन द्वारा की जानी चाहिए। जिला अस्पताल के सीएमएस डा. बीपी अग्रवाल ने बताया कि रेडियोलॉजिस्ट के अनुपस्थित होने पर कभी कभी समस्या होती है। वहीं सीएमओ डा. अंशुमान सिंह ने बताया कि मेडिको लीगल के लिए डॉक्टर व अन्य स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है। कोई समस्या नहीं है।