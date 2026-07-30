Gauriganj News: छात्रवृत्ति के लिए पांच अगस्त तक अपडेट करें प्रोफाइल
Gauriganj News: अमेठी में पूर्वदशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए समीक्षा बैठक हुई। डीआईओएस डॉ. राजेश द्विवेदी की अध्यक्षता में प्रधानाचार्य और छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी शामिल हुए। छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि 25 अगस्त निर्धारित की गई है। सभी संस्थाओं को समय पर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए।
Gauriganj News: अमेठी। संवाददाता प्रदेश सरकार की ओर से संचालित पूर्वदशम छात्रवृत्ति तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को लेकर गुरुवार को राजकीय हाईस्कूल गौरीगंज में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। डीआईओएस डॉ. राजेश द्विवेदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्य और छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी शामिल हुए।
छात्रवृत्ति प्रक्रिया का समय-सारणी
डीआईएओस ने शासन की ओर से जारी समय-सारिणी की जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षण संस्थाओं को मास्टर डाटा तैयार करने और प्रोफाइल अपडेट करने का कार्य पांच अगस्त तक पूरा करना होगा। वहीं कक्षा 10 और 12 के नवीनीकरण से संबंधित छात्रवृत्ति आवेदनों की ऑनलाइन प्रक्रिया और अग्रसारण की अंतिम तिथि 25 अगस्त निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देश के अनुसार इस बार निर्धारित समय सीमा में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। इसलिए सभी शिक्षण संस्थाएं समयबद्ध ढंग से आवेदन प्रक्रिया पूरी कराएं, जिससे कोई पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित न रह जाए।
तकनीकी और प्रशासनिक जानकारी
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी विकास मौर्या ने छात्रवृत्ति प्रक्रिया से जुड़े तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने एकल पंजीकरण संख्या, बायोमीट्रिक सत्यापन, विद्यार्थियों के बैंक खातों की राष्ट्रीय भुगतान निगम से मैपिंग तथा संस्थागत स्तर पर गठित छात्रवृत्ति समिति की स्वीकृति के बाद आवेदनों के निस्तारण के संबंध में दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान समाज कल्याण अधिकारी रामनगीना यादव, जिला समन्वयक भारतीय स्टेट बैंक अमेठी सहित विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्य और छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी मौजूद रहे।
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