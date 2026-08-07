Gauriganj News: मनोरमा नदी की पटरी कटी, विश्वासा गांव जलमग्न

Gauriganj News: अमेठी। संवाददाता लगातार हो रही बरसात से मनोरमा नदी उफान पर है। गुरुवार

Gauriganj News: अमेठी। संवाददाता लगातार हो रही बरसात से मनोरमा नदी उफान पर है। गुरुवार को नदी पर बने चेकडैम के पास पटरी कट जाने से नदी का पानी विश्वासा गांव में घुस गया। पानी गांव में भरते ही हड़कंप मच गया। कई मकान 5-6 फीट तक पानी में डूब गए और ग्रामीण अपना जरूरी सामान लेकर बांध पर शरण लेने को मजबूर हो गए। ग्रामीणों ने किसी तरह बांध पर रात काटी और सुबह मदद की गुहार लेकर तहसील पहुंच गए।

ग्रामीणों की शिकायतें गांव निवासी अमीन बानो, लुकमान फिरोज, शहनाज बानों और मतीन सहित दर्जनों लोगों ने उपजिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर मदद की गुहार लगाई है। लोगों ने बताया कि नदी का पानी घरों में भर जाने से स्थिति गंभीर हो गई है। घरों में अंदर 5 से 6 फुट तक पानी जमा है। जलभराव के कारण खाना बनाना और रहना दोनों मुश्किल हो गया है। रात में अचानक पानी बढ़ने से लोग अपना सामान भी नहीं निकाल पाए। ग्रामीणों का आरोप है कि चेकडैम के पास नदी की पटरी पहले से कमजोर थी। कई बार मरम्मत की मांग की गई, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। बरसात तेज होते ही पटरी धंस गई और पानी सीधे रिहायशी इलाके में आ गया। इससे गांव की गलियों, खेतों और घरों में भारी नुकसान हुआ है। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग खुले बांध पर रात गुजार रहे हैं। पीने के पानी और खाने की भी दिक्कत हो रही है।

प्रशासन की प्रतिक्रिया सूचना मिलते ही लेखपाल और राजस्व टीम मौके पर पहुंची। टीम ने डूबे हुए घरों और फसलों का प्रारंभिक सर्वे शुरू कर दिया है। उपजिलाधिकारी पंकज कुमार मिश्रा ने खंड विकास अधिकारी भादर को मौके पर जाकर समस्या के निपटारे का निर्देश दिया है। प्रभावित ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें सुरक्षित स्थान पर बसाया जाए, खाने-पीने की व्यवस्था की जाए और डूबे मकानों का आकलन कर मुआवजा दिया जाए। साथ ही चेकडैम के पास पक्की पटरी बनवाने की मांग भी की गई है। अधिकारियों ने बताया कि नदी के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है।