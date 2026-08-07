Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gauriganj News: मनोरमा नदी की पटरी कटी, विश्वासा गांव जलमग्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गौरीगंज
Follow us on Google News
share

Gauriganj News: अमेठी। संवाददाता लगातार हो रही बरसात से मनोरमा नदी उफान पर है। गुरुवार

Gauriganj News: मनोरमा नदी की पटरी कटी, विश्वासा गांव जलमग्न

Gauriganj News: अमेठी। संवाददाता लगातार हो रही बरसात से मनोरमा नदी उफान पर है। गुरुवार को नदी पर बने चेकडैम के पास पटरी कट जाने से नदी का पानी विश्वासा गांव में घुस गया। पानी गांव में भरते ही हड़कंप मच गया। कई मकान 5-6 फीट तक पानी में डूब गए और ग्रामीण अपना जरूरी सामान लेकर बांध पर शरण लेने को मजबूर हो गए। ग्रामीणों ने किसी तरह बांध पर रात काटी और सुबह मदद की गुहार लेकर तहसील पहुंच गए।

ग्रामीणों की शिकायतें

गांव निवासी अमीन बानो, लुकमान फिरोज, शहनाज बानों और मतीन सहित दर्जनों लोगों ने उपजिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर मदद की गुहार लगाई है। लोगों ने बताया कि नदी का पानी घरों में भर जाने से स्थिति गंभीर हो गई है। घरों में अंदर 5 से 6 फुट तक पानी जमा है। जलभराव के कारण खाना बनाना और रहना दोनों मुश्किल हो गया है। रात में अचानक पानी बढ़ने से लोग अपना सामान भी नहीं निकाल पाए। ग्रामीणों का आरोप है कि चेकडैम के पास नदी की पटरी पहले से कमजोर थी। कई बार मरम्मत की मांग की गई, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। बरसात तेज होते ही पटरी धंस गई और पानी सीधे रिहायशी इलाके में आ गया। इससे गांव की गलियों, खेतों और घरों में भारी नुकसान हुआ है। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग खुले बांध पर रात गुजार रहे हैं। पीने के पानी और खाने की भी दिक्कत हो रही है।

प्रशासन की प्रतिक्रिया

सूचना मिलते ही लेखपाल और राजस्व टीम मौके पर पहुंची। टीम ने डूबे हुए घरों और फसलों का प्रारंभिक सर्वे शुरू कर दिया है। उपजिलाधिकारी पंकज कुमार मिश्रा ने खंड विकास अधिकारी भादर को मौके पर जाकर समस्या के निपटारे का निर्देश दिया है। प्रभावित ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें सुरक्षित स्थान पर बसाया जाए, खाने-पीने की व्यवस्था की जाए और डूबे मकानों का आकलन कर मुआवजा दिया जाए। साथ ही चेकडैम के पास पक्की पटरी बनवाने की मांग भी की गई है। अधिकारियों ने बताया कि नदी के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है।

सामान्य प्रश्न

ग्रामीणों ने क्या शिकायतें की हैं?
ग्रामीणों ने बताया कि नदी का पानी घरों में भर जाने से स्थिति गंभीर हो गई है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।