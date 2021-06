अमेठी : पलिया गांव में पट्टा आवंटन में धांधली का आरोप

अमेठी। जिले में भ्रष्टाचार का एक और बड़ा मामला सामने आया है। तहसील अंतर्गत पलिया गांव में कृषि योग्य पट्टा आवंटन में भारी धांधली की गई है। गांव में 39 पट्टे किए गए। ग्राम पंचायत सदस्यों का आरोप है कि उन्हें मामले की जानकारी ही नहीं और उनके हस्ताक्षर फर्जी हैं। जबकि एक ही परिवार के कई लोगों को पट्टे का लाभ दिया गया है। ग्राम प्रधान की अगुवाई में पहुंचे ग्रामीणों ने डीएम से मामले की शिकायत की है। पूर्व प्रधान समेत भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। मामले में डीएम ने जांच के निर्देश दिए हैं।

शाहगढ़ विकास क्षेत्र की पलिया ग्राम सभा में गत 12 अक्टूबर 2020 को कृषि आवंटन पट्टे का प्रस्ताव तैयार किया गया। इनमें अनुसूचित जाति के 21, अन्य पिछड़ा वर्ग के 15 और सामान्य वर्ग के 3 लोगों को पट्टे का लाभ दिया गया। इस पट्टे को जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा 10 दिसंबर 2020 को स्वीकृत कर दिया गया। मजेदार बात यह रही कि आवंटन प्रक्रिया की ग्राम वासियों को तो दूर ग्राम पंचायत सदस्यों को भी जानकारी ही नहीं हुई। कई ग्राम पंचायत सदस्यों के हस्ताक्षर फर्जी बना दिए गए जबकि मानकों को ताक पर रखकर एक ही परिवार के कई लोगों को पट्टे का लाभ दे दिया गया। ग्राम वासियों को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने मामले की शिकायत डीएम से की, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। चुनाव के बाद गांव की सत्ता बदल गई तो ग्राम प्रधान आशुतोष सिंह की अगुवाई में सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने एक बार फिर मामले की शिकायत करते हुए जांच करवाए जाने व दोषियों पर कार्रवाई कराए जाने की मांग की है। सदस्यों ने शपथ पत्र देकर कहा है कि पट्टा आवंटन प्रस्ताव में जो हस्ताक्षर बनाए गए हैं उनके नहीं हैं।

भाजपा जिलाध्यक्ष की मांग के बाद भी नहीं हुई थी जांच

मामले में 12 जनवरी को भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी ने भी जिलाधिकारी को पत्र लिखकर पट्टा आवंटन में हुई अनियमितता की जांच कराए जाने और आवंटन पर रोक लगाए जाने की मांग की थी। लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो सकी।

इन सदस्यों ने दिए शपथ पत्र

ग्राम पंचायत के अजय कुमार, विजय कुमार, बिट्टन, राजेंद्र मिश्र, जगनारायण, वकील खान आदि लोगों ने शपथ पत्र दिया है कि आवंटन में उनका हस्ताक्षर सही नहीं है। वही प्रधान ने भी आवंटन निरस्त किए जाने की मांग की है।

दिखवाया जाएगा मामला

ज्वाइंट मजिस्ट्रेट संजीव कुमार मौर्य ने कहा कि प्रकरण की जानकारी नहीं थी। यदि ऐसा है तो मामले की जांच करवाई जाएगी।

डीएम ने दिए जांच के आदेश

प्रकरण में डीएम अरुण कुमार ने जांच का आश्वासन दिया है। डीएम ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। जांच के बाद जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। पट्टा निरस्तीकरण की कार्रवाई कोर्ट से होती है।

Amethi: Allegation of rigging in lease allotment in Palia village