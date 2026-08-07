Gauriganj News: एआई से बनाई गई फर्जी तस्वीर वायरल करने पर केस
Gauriganj News: मुसाफिरखाना। संवाददाता स्थानीय तहसील परिसर से जुड़ी कथित एआई जनित फर्जी तस्वीर सोशल मीडिया
Gauriganj News: मुसाफिरखाना। संवाददाता स्थानीय तहसील परिसर से जुड़ी कथित एआई जनित फर्जी तस्वीर सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में क्षेत्रीय लेखपाल ने कोतवाली में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है।पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार बीते 6 अगस्त को सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल की गई, जिसमें जिलाधिकारी अमेठी और उपजिलाधिकारी मुसाफिरखाना को जलभराव वाले स्थल का निरीक्षण करते हुए दर्शाया गया। आरोप है कि उक्त तस्वीर एआई की सहायता से तैयार की गई है, जबकि उस दिन दोनों अधिकारियों ने किसी भी जलभराव स्थल का निरीक्षण नहीं किया था।
लेखपाल का है कि इस प्रकार की फर्जी तस्वीर प्रसारित कर प्रशासन की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने पुलिस से मामले की जांच कर सोशल मीडिया पर भ्रामक और फर्जी तस्वीर प्रसारित करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग की। एसएचओ विवेक सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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