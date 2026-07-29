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Gauriganj News: बाइक पलटने से युवक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गौरीगंज
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Gauriganj News: अमेठी के टीकरमाफी गांव के 30 वर्षीय शंकरलाल एक काम से बाइक से सांगीपुर गए थे। वापस लौटते समय ककवा रोड पर उनकी बाइक गिट्टी से टकराने के कारण असंतुलित होकर गिर गई। लोगों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुँचाया, जहां उनकी हालत अब स्थिर है।

Gauriganj News: बाइक पलटने से युवक घायल

Gauriganj News: अमेठी। टीकरमाफी गांव निवासी 30 वर्षीय शंकरलाल पुत्र रामफेर बुधवार को किसी काम से बाइक से सांगीपुर गए थे। जहां से वापस घर लौटते समय ककवा रोड पर उनकी बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे गिट्टी रखी हुई थी। उसी से बाइक टकराकर असंतुलित हो गई और शंकरलाल सड़क पर गिरकर घायल हो गए। आसपास के लोगों ने एंबुलेंस बुलाकर उन्हें अस्पताल भेजवाया। जहां चिकित्सकों द्वारा उनका उपचार किया जा रहा है। डॉक्टरों के अनुसार शंकरलाल की हालत खतरे से बाहर है।

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