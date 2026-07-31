Gauriganj News: नर्सिंग छात्रा को भगा ले गया युवक
Gauriganj News: अमेठी से 22 वर्षीय नर्सिंग छात्रा को प्रतापगढ़ निवासी युवक ने बहला-फुसला कर भगा लिया। पीड़ित पिता ने थाना में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। छात्रा की तलाश शुरू होने पर पता चला कि आरोपी उसे प्रतापगढ़ ले गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है।
Gauriganj News: अमेठी। थाना क्षेत्र अमेठी से नर्सिंग की पढ़ाई करने निकली 22 वर्षीय छात्रा को प्रतापगढ़ निवासी एक युवक के बहला-फुसलाकर भगा ले गया। पीड़ित पिता ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। छात्रा के पिता ने प्रभारी निरीक्षक श्री राम पांडेय को तहरीर देते हुए बताया कि बीते 29 जुलाई की सुबह उनकी पुत्री पढ़ाई के लिए घर से निकली थी। देर शाम तक जब वह घर नहीं लौटी तो उसकी खोजबीन शुरू की गई। लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पता चला कि सगरा सुंदरपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ निवासी युवक उनकी पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है।
एसएचओ ने बताया कि केस दर्जकर जांच की जा रही है।
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