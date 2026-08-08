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Gauriganj News: सर्पदंश से 14 वर्षीय किशोरी की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गौरीगंज
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Gauriganj News: अमेठी के गुगवाछ गांव में एक 14 वर्षीय बालिका की सांप के काटने से मौत हो गई। वह अपने नाना के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी। घटना के बाद परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। परिजन उसे अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

Gauriganj News: सर्पदंश से 14 वर्षीय किशोरी की मौत

Gauriganj News: अमेठी। कोतवाली क्षेत्र अमेठी के गुगवाछ गांव में नाना के घर रहकर पढ़ाई कर रही 14 वर्षीय बालिका की सांप के काटने से मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई, वहीं गांव में भी मातम का माहौल है।जानकारी के अनुसार संग्रामपुर थाना क्षेत्र के तिवारीपुर गांव निवासी कपिलकांत शुक्ला की 14 वर्षीय बेटी कीर्ति अपने नाना के घर गुगवाछ गांव में रहकर पढ़ाई कर रही थी। बताया जा रहा है कि देर रात घर में अचानक सांप ने कीर्ति को डस लिया। परिजन आनन-फानन में उसे उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

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घटना की सूचना पैतृक गांव तिवारीपुर में पहुंची तो पिता कपिलकांत शुक्ला समेत परिवार के अन्य सदस्य गुगवाछ पहुंच गए। बेटी की मौत से ननिहाल और पैतृक परिवार में मातम छा गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

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