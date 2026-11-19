यूपी के प्रतापगढ़ में हो रही धीरेंद्र शास्त्री की कथा में बाहुबलियों का जमावड़ा दिख रहा है। राजा भैया के मंच ने कई धुर विरोधी को भी मिलाया। पूर्व सांसद धनंजय और बृजेश सिंह भी कथा के मंच पर दिखे।

कुंडा, संवाददाता। यूपी के प्रतापगढ़ कुंडा में योगीराज देवरहा बाबा कथा मंडपम में श्रीराम कथा के साथ ही राजनीतिक का संगम हो रहा है। धीरेंद्र शास्त्री की कथा में बाहुबलियों का भी जमावड़ा देखने को मिल रहा है। राजा भैया के मंच ने कई धुर विरोधी को भी मिलाया। पूर्व सांसद धनंजय और बृजेश सिंह भी कथा के मंच पर दिखे। इसके साथ ही भाजपा के अधिकतर नेताओं जमावड़ा रहा।

कुंडा विधानसभा से सात बार के अजेय विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने 2018 में जनसत्तादल लोकतांत्रिक पार्टी बनाई। बागेश्वर पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की श्रीराम कथा जनसत्तादल लोकतांत्रिक परिवार के बैनर तले हो रही है। श्रीराम कथा के मंच पर राजा भैया ने कई धुर विरोधी को एक मंच पर लाने का काम किया। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह, वाराणसी के बृजेश सिंह एक दूसरे के धुर विरोधी कहे जाते हैं लेकिन श्रीराम कथा के मंच पर राजा भैया ने दोनों को एक मंच पर बैठाया।

एक सोफे पर नजर आए सुशील और बृजेश सिंह बृजेश सिंह के भतीजे चंदौली विधायक सुशील सिंह सैय्यद राजा दोनों के विरोधी बताए जाते हैं। उनको कथा पंडाल में एक सोफे पर बैठाया। बस अंतर इतना रहा कि चाचा भतीजे के बीच सोफे पर फिल्म हनुमान अंश में बाबा नीम करौली का किरदार निभाने वाले शोभित्व सत्य मौजूद रहे। इतना ही नहीं भाजपा के छोटे कार्यकर्ता से लेकर कद्दावर नेताओं, विधायक और मंत्रियों का जमावड़ा लगातार बना हुआ है।

सार्वजनिक जीवन में आचरण, अभिव्यक्ति में समानता चाहिए : धनंजय जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने रामकथा और सनातन का विरोध करने वालों पर तीखा हमला बोला। कहा कि सार्वजनिक जीवन में लोगों को आचरण और अभिव्यक्ति में समानता रखनी चाहिए। बेंती में चल रही श्रीराम कथा के बाद देरशाम पत्रकारों से बातचीत में धनंजय सिंह ने कहा कि यहां आने वाली अपार भीड़ ने विरोध करने वालों को जवाब दे दिया है। लोगों को आस्था पर चोट पहुंचाने से बचना चाहिए। आज वह राम की बात करते हैं। अयोध्या जाने की बात करते हैं। घर में पूजा करते हैं लेकिन वोट की राजनीति के बाहर सनातन का विरोध करते हैं। कहा कि राजाभैया ने बेंती में संगम लगा दिया है।