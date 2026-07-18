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रामपुर सांसद के लिए आजम की जौहर यूनिवर्सिटी के नहीं खुले गेट, 25 मिनट कार में ही बैठे रहे

By sandeep
हिन्दुस्तान, संवाददाता, रामपुर
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सपा सांसद मोहिब्बुल्लाह शनिवार को जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे, लेकिन उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया। प्रबंधन के निर्देश पर गेट नहीं खुलने से सांसद करीब 25 मिनट तक बाहर इंतजार करते रहे। उन्होंने आजम खां से किसी भी तरह की अदावत से इनकार किया।

रामपुर सांसद के लिए आजम की जौहर यूनिवर्सिटी के नहीं खुले गेट, 25 मिनट कार में ही बैठे रहे

रामपुर से सपा सांसद मोहिब्बुल्ला नदवी भले ही आजम से अदावत को नकारते रहें या फिर आजम के खास सिपहसालार गुटबाजी न होने के दावे करते रहें लेकिन, शनिवार को एक बार फिर हकीकत सबके सामने दिखाई दी। दरअसल, आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे सांसद मोहिब्बुल्लाह नदवी को गेट पर ही रुकना पड़ा। गेट कीपर ने प्रबंधन के आदेशानुसार फाटक नहीं खोले। जिस कारण वह 25 मिनट तक गेट के बाहर ही खड़े रहे। हालांकि सांसद ने गेट नहीं खुलने के सवाल पर जवाब भी दिया। उनका कहना था कि कोई अदावत नहीं, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है इसलिए गेट नहीं खुला होगा। यूं तो जौहर विवि के ध्वस्तीकरण के आरडीए के आदेश के बाद से ही मोहिब्बुल्लाह नदवी आजम की यूनिवर्सिटी के पक्ष में खुलकर बोल रहे थे लेकिन, शनिवार की सुबह करीब पौने नौ बजे एकाएक मीडिया ग्रुप पर मैसेज फ्लैश किया गया कि सांसद 10 बजे जौहर विवि पहुंचेंगे। जिस पर मीडिया भी अलर्ट हो गई।

25 मिनट तक कार में बैठे रहे रामपुर सांसद

करीब साढ़े 10 बजे वह 20-25 गाड़ियों के काफिले के साथ यूनिवर्सिटी पहुंचे लेकिन, उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया। जौहर विवि के गेट कीपर ने विवि प्रबंधन के दिशा-निर्देशानुसार सांसद को यूनिवर्सिटी में एंट्री नहीं दी। 25 मिनट तक सांसद अपनी कार में ही बैठे रहे। इसके बाद भी जब गेट नहीं खुला तो उन्होंने गेट पर ही मीडिया के सवालों का जवाब दिया। सबसे पहले तो गेट न खुलने पर सांसद ने अदावत के आरोपों को नकारा और कहा कि अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती, इसलिए गेट नहीं खुला है।

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सरकार पर बदले की भावना का आरोप लगाया

इससे पहले सांसद मोहिब्बुल्लाह नदवी एक बार फिर जौहर विवि के बहाने आजम के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने गुरुवार को कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी को निशाना बनाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार बदले की भावना से काम करना बंद करे। दिल्ली में चल रही छात्रों की भूख हड़ताल के मंच पर पहुंचकर सांसद मोहिब्बुल्लाह नदवी ने प्रसिद्ध शिक्षाविद् व सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता व सांसद डिंपल यादव के साथ एकजुटता जताई। इसके साथ ही उन्होंने रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को गिराने के दिए गए आदेश पर भी गहरी चिंता और नाराजगी व्यक्त की।

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जौहर यूनिवर्सिटी हमारी साझी विरासत- मोहिब्बुल्लाह

सांसद ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी हमारी साझी विरासत और शिक्षा का मंदिर है। जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदायों के छात्र मिलकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। हमारे देश की यही खूबसूरती रही है। अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को देखें, तो वहां बड़ी संख्या में हिंदू छात्र पढ़ते हैं। इसी तरह, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी मुस्लिम छात्र शिक्षा पाते हैं। ऐसे शिक्षा के मंदिर को राजनीति या बदले की भावना का शिकार बनाना बेहद निंदनीय है। सांसद ने स्पष्ट किया कि चाहे देश के युवाओं की नौकरी और परीक्षा का सवाल हो या फिर रामपुर की ऐतिहासिक जौहर यूनिवर्सिटी के अस्तित्व को बचाने की बात को आवाज बुलंत करते रहेंगे।

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