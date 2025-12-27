Hindustan Hindi News
गेट पर ताला, घर पहली मंजिल पर खून से लथपथ लाश; पत्नी की हत्या कर पति फरार

संक्षेप:

मृतका के भाई राहुल ने बताया संजय की यह दूसरी शादी थी। उसकी पहली पत्नी ने सुसाइड कर लिया था। संजय की एक 12 साल की बेटी भी है। बताया कि शादी के कुछ समय बाद ही पति–पत्नी के बीच छोटी–छोटी बातों को लेकर झगड़ा होने लगा था। परिजनों ने कई बार समझौता भी कराया था।

Dec 27, 2025 08:48 pm ISTAjay Singh संवाददाता, कानपुर दक्षिण
यूपी के कानपुर के गुजैनी एफ ब्लॉक में शादी के एक साल के भीतर पति ने पत्नी का मर्डर कर दिया। बीते 6 माह से पति–पत्नी के बीच आपसी मनमुटाव चल रहा था। 21 नवंबर को दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिस पर पति ने जलाकर मारने का प्रयास किया था। पीड़िता ने पति और सास के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। घटना के बाद से पति और सास घर छोड़ कर चले गए थे। जिसके बाद से विवाहिता अपने छोटे भाई के साथ घर में रह रही थी। बीते मंगलवार को हत्यारोपी पति समझौता कर पत्नी के साथ रहने लगा था। शुक्रवार से बहन का मोबाइल फोन बंद आने पर भाई घर पहुंचा तो ताला बंद मिला। अनहोनी की आशंका पर भाई ने गोविंद नगर को जानकारी दी। पुलिस घर की पहली मंजिल पर पहुंची तो विवाहिता का लहूलुहान शव पड़ा मिला।

रेऊना थानाक्षेत्र के अकबरपुर झवैया निवासी राहुल कुमार ने बताया कि उसकी बहन 25 वर्षीय रोशनी देवी की शादी 18 दिसंबर 24 को गांव के ही संजय कुमार के साथ हुई थी। शादी के बाद परिवार संग गुजैनी एफ ब्लॉक स्थित कालोनी में रहकर गड़रियन पुरवा स्थित एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता था। राहुल ने बताया संजय की यह दूसरी शादी थी, उसकी पहली पत्नी ने सुसाइड कर लिया था। संजय की एक 12 साल की बेटी भी है। बताया कि शादी के कुछ समय बाद ही पति–पत्नी के बीच छोटी–छोटी बातों को लेकर झगड़ा होने लगा था, जिस पर परिजनों ने कई बार समझौता भी कराया था। बीते 21 नवंबर को झगड़ा होने के बाद संजय ने बहन को जलाकर मारने का प्रयास किया था। जिस पर संजय व उसकी मां इंदिरा देवी के खिलाफ गोविंद नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।

राहुल के मुताबिक मुकदमा दर्ज होने के बाद संजय अपनी 12 साल की बेटी और मां को लेकर अलग रह रहा था और वह, बहन रोशनी के साथ रह रहा था। बताया कि मंगलवार को संजय घर आया और बहन से समझौता कर मुझे घर से जाने के लिए, जिस पर वह बहन को अपना मोबाइल देकर गुजैनी गांव स्थित अपने घर से चला गया था।

बताया कि गुरुवार को वाटर सप्लाई न होने पर वह बहन के घर पानी देने गया था। शुक्रवार को वह घर पहुंचा तो घर में ताला लगा था, बहन को फोन मिलाया जो स्विच ऑफ बताने लगा। जिसके बाद परिजनों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। शनिवार दोपहर राहुल ने दोबारा बहन के घर पहुंच कर पड़ोसियों से जानकारी की, तो उन्होंने बताया कि संजय को उन्होंने ताला बंद कर जाते देखा था, लेकिन रोशनी नहीं दिखी।

अनहोनी की आशंका पर राहुल ने घटना की जानकारी गोविंद नगर पुलिस को दी। सूचना पर गोविंद नगर इंस्पेक्टर रिकेश कुमार सिंह ताला तोड़ घर में घुसे तो पहली मंजिल स्थित कमरें में रोशनी का लहूलुहान शव पड़ा हुआ था। चेहरे पर घाव थे, पास ही पड़े तवा और बेलन पर खून के निशान थे। हत्या की जानकारी पर डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी, डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। फोरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल कर साक्ष्य संकलित किए। डीसीपी साउथ ने बताया कि मृतका के भाई की तहरीर पर आरोपी संजय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। आरोपी की तलाश में पुलिस की टीमें लगी है।

