अमरोहा में फैक्ट्री से गैस का रिसाव, दम घुटने से मची अफरा-तफरी, दूसरे कमरे में शिफ्ट किए गए कर्मचारी

अमरोहा में एक फैक्ट्री से सोमवार रात करीब आठ बजे गैस के रिसाव से अफरा-तफरी मच गई। फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों को सेफ कमरे में शिफ्ट किया गया। 

Dinesh Rathour गजरौला (अमरोहा)Mon, 22 Sep 2025 11:00 PM
यूपी के अमरोहा में एक फैक्ट्री से सोमवार रात करीब आठ बजे गैस के रिसाव से अफरा-तफरी मच गई। फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों को सेफ कमरे में शिफ्ट किया गया। वहीं आसपास के कई मोहल्लों में लोगों का दम घुटने लगा और सांस लेना तक दूभर हो गया। लोग खांसी से परेशान हो गए। प्रदूषण विभाग से लेकर स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की।

शहर के मंडी धनौरा मार्ग पर संचालित एक फैक्ट्री में सोमवार शाम कर्मचारियों की शिफ्ट बदली थी। दूसरी शिफ्ट के कर्मचारी काम करने के लिए फैक्ट्री में चले गए। रात करीब आठ बजे अचानक फैक्ट्री से जहरीली गैस का रिसाव होने लगा। कुछ ही देर में गैस की वजह से आसमान में धुंध छाने लगी। रिसाव की जानकारी होने पर कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। जानकारी पर फैक्ट्री के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। सबसे पहले काम कर रहे कर्मचारियों को सेफ रूम में शिफ्ट किया। गैस का रिसाव रोकने की कोशिश शुरू कर दी गई। रात नौ बजे तक गैस से आसमान में धुंध छा गई।

हाईवे पर धुंध छाने की वजह से यातायात प्रभावित हुआ। गैस का रिसाव होने पर शहर के तिगरिया खादर मोहल्ले के अलावा, बसंत विहार, लक्ष्मी नगर, नाईपुरा, बुध बाजार समेत कई मोहल्लों में रहने वाले लोगों का सांस लेना तक दूभर हो गया। लोग खांसी से परेशान हो गए। कई लोगों ने तो मुंह पर मास्क तक लगा लिए। देर रात तक शहर में हड़कंप मचा रहा। एसडीएम विभा श्रीवास्तव ने बताया कि फैक्ट्री से किसी केमिकल का रिसाव हुआ है। उसे दिखवाया जा रहा है। फैक्ट्री कर्मी रिसाव को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक टीम को फैक्ट्री में भेजा गया है। प्रदूषण विभाग को जानकारी दे दी गई है। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

