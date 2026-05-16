सिर पर गैस सिलेंडर, ठेले पर बाइक; महंगाई के खिलाफ सपाईयों का अनोखा प्रदर्शन

अयोध्या में मंहगाई और तेल की कीमतों में इजाफा को लेकर सपाइयों ने सड़क पर उतरकर अनोखा प्रदर्शन किया। सपा कार्यालय से सिर पर गैस सिलेंडर रखकर और ठेले पर बाइक लादकर प्रदर्शन किया।

अयोध्या में डीजल-पेट्रोल और महंगाई के खिलाफ सपाइयों ने सड़क पर उतरकर अनोखा प्रदर्शन किया। सपा कार्यालय से सिर पर गैस सिलेंडर रखकर और ठेले पर बाइक लादकर प्रदर्शन किया। सपाइयों ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राज्यपाल को संबोधित सिटी मजिस्ट्रेट को महगांई खत्म करने तथा योगी सरकार को बर्खास्त करने के लिए ज्ञापन सौंपा।

सपा का महंगाई के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन शनिवार को सपा कार्यालय लोहिया भवन से कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के लिए प्रदर्शन करते हुए कूच किया। सपाइयों ने हाथ में जब से मंहगाई आई है कमर तोड़ महंगाई है, गैस सिलेंडर के बढ़े दम वापस लो, पेट्रोल डीजल के बढ़े दम वापस लो, नीट परीक्षार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो, स्मार्ट मीटर से ठगना बंद करो जैसे स्लोगन लिखी तख्ती लेकर प्रदर्शन किया। सपाइयों का जत्था रीडगंज पहुंचा, लेकिन यहां पुलिस ने बैरियर लगाकर लक्ष्मण रेखा खींच रखी थी और सीओ सिटी श्रेयश त्रिपाठी के नेतृत्व में भारी फोर्स तैनात रही।

पुलिस से सपाइयों की हुई कहासुनी कुछ देर सपाइयों ने परंपरागत तरीके से पुलिस से धींगामुश्ती की और बैरियर पार करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के आगे सपाइयों की एक न चली और कुछ देर में जोश ठंडा पड़ गया। फिलहाल इस बीच सपाईयों ने केंद्र और प्रदेश सरकार तथा पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट को राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा और डीजल पेट्रोल के बढ़े दाम वापस लेने तथा अन्य समस्याओं के निराकरण की मांग की।

ज्ञापन सौंपने वालों में पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडेय पवन, निवर्तमान महानगर अध्यक्ष श्यामकृष्ण श्रीवास्तव, अपर्णा जायसवाल, ओपी पासवान, विद्याभूषण पासी, जितेंद्र यादव, शशांक यादव, अनिल यादव, वसी हैदर गुड्डू, शाहबाज लकी, अनस, पार्षद गोपाल कृष्ण यादव, जेपी यादव, सूरज वर्मा, राजनाथ यादव, प्रवक्ता राकेश यादव, अंसार अहमद व अन्य शामिल रहे।