Hindi NewsUP NewsGas cylinder leak caused massive fire,tragic death of a girl; wedding celebrations turned into mourning
गैस सिलेंडर में लीकेज से लगी भीषण आग, बच्ची की दर्दनाक मौत, शादी की खुशियां मातम में बदलीं

संक्षेप:

यूपी के फैजाबाद में गैस सिलेंडर में लीकेज से भीषण आग लग गई। आग लगने से बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। शादी के बाद घर जश्न माहौल का था। ऐसे में इस हादसे से खुशियां मातम में बदल गईं।

Fri, 28 Nov 2025 05:58 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के अयोध्या जिले में स्थानीय थाना क्षेत्र के पूरे मल्लाह मजरा हंसराजपुर में शुक्रवार दोपहर गैस सिलेंडर की पाइप लीकेज होने से भीषण आग लग गई। भीषण आग से सारा सामन जलकर रख हो गई। वहीं आग से झुलसकर बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। पूरे परिवार में चीख पुकार मच गई। आग ने दो दिन पहले हई शादी की खुशियां मातम में बदल दीं।

रामधन निषाद के घर के बगल बने छप्पर की झोपड़ी में अचानक गैस रिसाव होते ही आग भड़क उठी। घर वाले पास ही बैठे थे,लेकिन तेज लपटें देखकर बाहर भागकर जान बचाई। आग इतनी तेजी से फैली कि झोपड़ी पूरी तरह लपटों में घिर गई। दो दिन पहले ही रामधन के बेटे श्यामू की शादी हुई थी। उसी समारोह में शामिल होने आई उनकी बहन कैलाशा की छह माह की नवजात बच्ची झोपड़ी में सो रही थी। भीषण आग में मासूम को बाहर निकालने का मौका नहीं मिला और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों व ग्राम प्रधान राजकुमार सिंह ‘गब्बर’ ने किसी तरह आग पर काबू पाया,लेकिन तब तक घर मे रखी हुई सारी गृहस्थी जलकर राख बन चुकी थी। थाना प्रभारी शैलेंद्र कुमार आजाद ने बताया कि बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

2 दिन पहले हुई थी शादी

दो दिन पहले रामधन के पुत्र श्यामू की शादी में घर खुशियों से गूंज रहा था। लेकिन समारोह में शामिल होने ठाकुरगंज लखनऊ से आई बहन कैलाशा की छह माह की नवजात बच्ची गैस सिलेंडर की आग में बुरी तरह झुलसकर मौत का शिकार हो गई। खुशी के माहौल पर दुख का ऐसा पहाड़ टूटा कि पूरा परिवार सदमे में है। ग्रामीण भी इस घटना से दुःखी है।

Up News UP News Today
