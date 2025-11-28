गैस सिलेंडर में लीकेज से लगी भीषण आग, बच्ची की दर्दनाक मौत, शादी की खुशियां मातम में बदलीं

संक्षेप: यूपी के फैजाबाद में गैस सिलेंडर में लीकेज से भीषण आग लग गई। आग लगने से बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। शादी के बाद घर जश्न माहौल का था। ऐसे में इस हादसे से खुशियां मातम में बदल गईं।

यूपी के अयोध्या जिले में स्थानीय थाना क्षेत्र के पूरे मल्लाह मजरा हंसराजपुर में शुक्रवार दोपहर गैस सिलेंडर की पाइप लीकेज होने से भीषण आग लग गई। भीषण आग से सारा सामन जलकर रख हो गई। वहीं आग से झुलसकर बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। पूरे परिवार में चीख पुकार मच गई। आग ने दो दिन पहले हई शादी की खुशियां मातम में बदल दीं।

रामधन निषाद के घर के बगल बने छप्पर की झोपड़ी में अचानक गैस रिसाव होते ही आग भड़क उठी। घर वाले पास ही बैठे थे,लेकिन तेज लपटें देखकर बाहर भागकर जान बचाई। आग इतनी तेजी से फैली कि झोपड़ी पूरी तरह लपटों में घिर गई। दो दिन पहले ही रामधन के बेटे श्यामू की शादी हुई थी। उसी समारोह में शामिल होने आई उनकी बहन कैलाशा की छह माह की नवजात बच्ची झोपड़ी में सो रही थी। भीषण आग में मासूम को बाहर निकालने का मौका नहीं मिला और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों व ग्राम प्रधान राजकुमार सिंह ‘गब्बर’ ने किसी तरह आग पर काबू पाया,लेकिन तब तक घर मे रखी हुई सारी गृहस्थी जलकर राख बन चुकी थी। थाना प्रभारी शैलेंद्र कुमार आजाद ने बताया कि बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।