Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsgas cylinder exploded locked house Meerut sending debris flying considerable distance causing cracks neighboring houses
बंद मकान में सिलेंडर फटा; धमाके से टीनशेड उड़ी, दूर तक गिरे टुकड़े, पड़ोसी के घरों में आई दरारें

बंद मकान में सिलेंडर फटा; धमाके से टीनशेड उड़ी, दूर तक गिरे टुकड़े, पड़ोसी के घरों में आई दरारें

संक्षेप:

मेरठ में शुक्रवार दोपहर एक बंद मकान में जोरदार धमाका हो गया। मकान के अंदर रखा सिलेंडर फट गया। विस्फोट इतना भीषण था कि पत्थर लगी टीनशेड फटकर उड़ गई और उसके टुकड़े आसपास के मकानों की छतों पर जा गिरे।

Dec 19, 2025 03:18 pm ISTDinesh Rathour मेरठ
share Share
Follow Us on

यूपी के मेरठ में शुक्रवार दोपहर एक बंद मकान में जोरदार धमाका हो गया। मकान के अंदर रखा सिलेंडर फट गया। विस्फोट इतना भीषण था कि पत्थर लगी टीनशेड फटकर उड़ गई और उसके टुकड़े आसपास के मकानों की छतों पर जा गिरे। धमाका इतनी तेज था कि छतों पर धूप का आनंद ले रहे लोग भी सहम गए। गनीमत रही कि घटना के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। मोहकमपुर निवासी मोहित पुत्र तिलक राम अपनी मां कुसुम देवी के साथ रहते हैं। मोहित ईएम स्पोर्ट्स फैक्ट्री में काम करता है, जबकि उसकी मां टॉप फैक्ट्री में नौकरी करती हैं। पिता तिलक राम मजदूरी करते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शुक्रवार दोपहर करीब डेढ़ बजे परिवार के सभी सदस्य ड्यूटी पर गए हुए थे। इसी दौरान घर में रखे दो गैस सिलेंडरों में से एक में जोरदार विस्फोट हो गया, जबकि दूसरा सिलेंडर दबकर मुड़ गया। धमाके की आवाज सुनकर मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई। पड़ोसियों ने तुरंत फोन कर मोहित और उसके परिजनों को सूचना दी। खबर मिलते ही मोहित अपने माता-पिता के साथ मौके पर पहुंचा। घटना की सूचना पर टीपी नगर थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई और स्थिति को संभाला। सिलेंडर फटने से आसपास के मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। पड़ोसी बालवीर की पत्नी इंद्रेश ने बताया कि उनके मकान की दीवार में दरारें आ गई हैं।

वहीं विशाल के मकान में भी दरारें पड़ गईं। सुमित उस समय अपने परिवार के साथ छत पर बैठकर खाना खा रहा था, धमाके की तेज आवाज से पूरा परिवार सहम गया। मोहित ने बताया कि एक सिलेंडर में पहले से गैस लीकेज हो रही थी, जिसे उसने ऊपर-नीचे से बंद कर रखा था। इस संबंध में उसने भारत गैस एजेंसी में शिकायत भी दर्ज कराई थी, जहां से शाम तक सिलेंडर बदलने का आश्वासन दिया गया था। इससे पहले ही यह हादसा हो गया। मोहित के अनुसार विस्फोट से करीब पांच लाख रुपये का नुकसान हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने आसपास के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

ये भी पढ़ें:यूपी के 9 जिलों के स्कूलों में 20 तक छुट्टी, कानपुर-जौनपुर में 12वीं तक बंद
ये भी पढ़ें:छात्रा ने कांच के टुकड़े से काट ली हाथ की नस, खून देखकर क्लास में मची चीख-पुकार
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Meerut News UP Police Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |