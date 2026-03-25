गैस संकट व्यापक असर; छीना रोजगार, बड़े शहरों से घर लौटने को मजबूर हुए कामगार

मध्य पूर्व में जारी तनाव के कारण रसोई गैस की भारी किल्लत ने उत्तर प्रदेश और पड़ोसी राज्यों में रोजगार का संकट पैदा कर दिया है। चंडीगढ़ और लुधियाना जैसे बड़े शहरों के होटलों व ढाबों में काम करने वाले रहीमाबाद और लखनऊ के कामगारों को मालिकों ने छुट्टी देकर घर भेज दिया है।

मध्य पूर्व में तनाव के कारण हो रही रसोई गैस की किल्लत से समाज के हर वर्ग पर व्यापक असर दिखाई दे रहा है। रोजी-रोटी के लिए दूसरे प्रदेशों के होटल-ढाबों पर काम करने वाले लोग घर वापस लौट रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवार लकड़ी और कोयले की भट्ठी जैसे पारंपरिक ईंधन का सहारा लेने को मजबूर हैं।

होटल मालिकों ने छुट्टी देकर घर भेजा: चंडीगढ़ में नौकरी करने गए रहीमाबाद क्षेत्र के कई लोग अपने घर वापस लौट आए हैं। होटल पर काम करने वाले इन लोगों को मालिकों ने एक माह की छुट्टी देकर घर भेज दिया है। ग्राम पंचायत जिन्दौर के मजरा रामनगर निवासी संदीप ने बताया कि उनके साथ चंडीगढ़ में ससपन, शेर नगर, मानकौटी और दिलावर नगर गांव के राजेश कुमार, भोले, राधेश्याम और राजकुमार एक ही होटल में काम करते थे। गैस सिलेंडर का संकट होने की वजह से होटल का काम काफी कम हो गया है। होटल मालिक ने सभी को एक माह की छुट्टी देकर यह कहकर निकाल दिया कि कुछ दिन घर पर अपना काम-धंधा देख लो; जब संकट खत्म हो जाएगा, तो फोन करके बुला लिया जाएगा।

शिवकुमार ने बताया कि वे रहीमाबाद में एक मिठाई की दुकान पर काम करते थे। कमर्शियल गैस सिलेंडर मिलना बंद होने के कारण अब भट्ठी पर काम किया जा रहा है। काम की कमी की वजह से उन्हें हटा दिया गया। अब मजदूरों के लिए रोजगार का संकट बढ़ रहा है। जोशिनटोला निवासी लेखा ने बताया कि उनका चचेरा भाई लुधियाना में मजदूरी कर रहा है और वे दिन में एक-आध बार फोन कर उसका हालचाल ले रहे हैं।

एजेंसियों पर सिलेंडर के लिए लाइन इधर, राजधानी लखनऊ में एलपीजी संकट कम नहीं हो रहा। गैस बुकिंग न हो पाने के कारण एजेंसियों पर लाइन लग रही है। अबरार नगर समेत कई स्थानों पर उपभोक्ता तेज धूप में सिलेंडर लेकर लाइन लगाए मिले। कई जगह उपभोक्ताओं ने बताया कि 12 दिन तक सिलेंडर नहीं आया। तो वहीं, पुराने शहर में जिनको सिलेंडर किस्मत से मिल गया, सॉफ्टवेयर की खोट से उनका डीएसी नम्बर जारी नहीं हुआ। अब एजेंसी वाले सिलेंडर वापस मांग रहे हैं। एलपीजी की शहर में किल्लत पर ‘हिन्दुस्तान’ ने पड़ताल की।

20 दिन से रोज चक्कर दोपहर करीब 12:15 बजे 50 से अधिक लोग लाइन में लगे हुए थे। गैस नहीं मिलना जहां परेशानी बढ़ा रही थी, वहीं धूप की तपिश भी इम्तेहान ले रही थी। लाइन लगाए विश्वनाथ अपने ही गैस सिलेण्डर पर चादर लपेट के बैठे हुए थे। विश्वनाथ ने बताया कि गैस बुक किए हुए 20 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक गैस नहीं मिली। गैस मिलने की उम्मीद में रोज चक्कर लगाता हूं, तीन से चार घंटे लाइन लगता हूं उसके बाद बता दिया जाता है कि गैस अभी नहीं मिल पाएगी।