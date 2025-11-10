बोले काशी- पोखरी में कूड़ा बना दुर्गंध का ‘तालाब’, रास्ता भी कच्चा

संक्षेप: सोनकर बस्ती मोहल्ला (तरना) के लोग बुनियादी सुविधाओं के अभाव में त्रस्त हो चुके हैं। यहां की रानी की पोखरी कूड़ाघर में तब्दील होती जा रही है। अतिक्रमण का भी दर्द है। हफ्तों तक कूड़ा न उठने से गलियां और खाली प्लॉट दुर्गंध के ‘तालाब’ जैसे बन गए हैं।

सोनकर बस्ती मोहल्ला (तरना) के लोग बुनियादी सुविधाओं के अभाव में त्रस्त हो चुके हैं। यहां की रानी की पोखरी कूड़ाघर में तब्दील होती जा रही है। अतिक्रमण का भी दर्द है। हफ्तों तक कूड़ा न उठने से गलियां और खाली प्लॉट दुर्गंध के ‘तालाब’ जैसे बन गए हैं। नियमित जलापूर्ति के अभाव में लोग पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मोहल्ला मच्छरों और बदहाली का अभिशाप झेल रहा है। निवासियों का प्रशासन से सीधा सवाल है, क्या हम सिर्फ सरकारी फाइलों में ‘भूतकाल’ है या हमें भी वर्तमान में चैन से जीने का अधिकार मिलेगा?

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तरना वार्ड नं- 21 से जुड़े सोनकर मोहल्ले में कई समस्याएं हैं। यहां सड़क के नाम पर सिर्फ ऊबड़- खाबड़ रास्ते व गड्ढे मिलेंगे। स्वच्छ पानी की जगह आश्वासन मिलता है। मोहल्ले के लोग उपेक्षा से त्रस्त हैं। शिवपुर थाने के पीछे स्थित सोनकर मोहल्ले के लोगों ने ‘हिन्दुस्तान’ से अपनी समस्याएं साझा करते हुए कहा कि वर्षों से यहां पक्की सड़क का इंतजार हो रहा है। क्षतिग्रस्त मार्ग पर लोग आए दिन चोटिल हो रहे हैं। हर बरसात में यह कच्चा रास्ता ‘तालाब’ में तब्दील हो जाता है। गड्ढों और उबड़- खाबड़ रास्ते का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। पैदल चलना दूभर हो जाता है। तेजू सोनकर, धीरज सोनकर व उषा देवी ने बताया कि कई लोग गड्ढे में गिर चुके हैं। चोटें आईं हैं। सड़क के लिए कई बार संबंधित अधिकारियों व विभागों में गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला। राजू कुमार सोनकर, तेजू सोनकर ने कहा कि सोनकर मोहल्ले से सटे रानी पोखरी की दशा देखने लायक नहीं है। पोखरी के चारों ओर गंदगी का अंबार है। खोवा लाल सोनकर ने बताया कि पोखरी के किनारे कूड़े ढेर जमा हैं। इससे बदबू फैल रही है। सूअरों का जमावड़ा रहता है। छब्बे सोनकर ने कहा कि रानी पोखरी का सुंदरीकरण होना चाहिए। यदि तत्काल सख्त कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में पोखरी इतिहास के पन्नों में रह जाएगी।

जलापूर्ति योजना सिर्फ नाम की

आर्यन सोनकर ने कहा कि नगर निगम की जलापूर्ति योजना पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। जिन पाइपलाइनों को लोगों के घरों तक नियमित और स्वच्छ पेयजल पहुंचाना था, उनसे पानी कभी- कभी ही आ पाता है। लोग पेयजल के लिए पूरी तरह निजी संसाधनों पर निर्भर हैं। कहा कि नगर निगम द्वारा जलापूर्ति नियमित नहीं होती है। हमें पता ही नहीं चलता कि पानी कब आएगा। अनिल, दिनेश कुमार ने कहा कि सरकारी जलापूर्ति के अभाव में लोगों को पानी की जरूरतें पूरी करने के लिए भारी खर्च करना पड़ रहा है। कई परिवारों ने सबमर्सिबल पंप लगवा लिए हैं। इससे बिजली का बिल और भूजल स्तर दोनों प्रभावित हो रहे हैं। पार्षद को इस समस्या से बार-बार अवगत कराया गया है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है।

मोहल्ले में नहीं हो रही फॉगिंग

सोनू सोनकर और केशन ने कहा कि एक तरफ जहां शहर में जगह-जगह फॉगिंग करने के दावे किए जा रहे हैं, वहीं सोनकर मोहल्ले के निवासी मच्छरों के बढ़ते प्रकोप से जूझ रहे हैं। मोहल्ले में काफी समय से फॉगिंग नहीं की गई है। शाम होते ही मच्छरों का आतंक शुरू हो जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मोहल्ले में पहले से ही जलजमाव और गंदगी की समस्या बनी हुई है। फॉगिंग न होने के कारण स्थिति और गंभीर हो गई है। निवासी अब डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के फैलने के डर से सहमे हैं। हमने कई बार इसकी शिकायत की है। सुनील और धीरज सोनकर ने बताया कि छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह खतरा लगातार बढ़ रहा है। सिर्फ फॉगिंग ही नहीं, बल्कि नालियों और गड्ढों में मच्छर नियंत्रण के लिए दवा के छिड़काव का कार्य भी इस क्षेत्र में नहीं होता है। निगम स्वास्थ्य विभाग उनके क्षेत्र की अनदेखी कर रहा है।

कई दिनों से नहीं आई कूड़ा गाड़ी

निवासियों ने कहा कि कूड़ा संग्रहण करने वाली कचरा गाड़ी हफ्तों से मोहल्ले में नहीं आ रही हैं। इसके कारण जगह-जगह कूड़े के ढेर जमा हो गए हैं। उषा देवी ने कहा कि संबंधित विभाग द्वारा घरों से निकलने वाला रोज का कूड़ा उठाया नहीं जाता है। लोगों के पास उसे स्टोर करने की जगह नहीं बचती है। ऐसे में लोग मजबूरन अपने घरों के आस-पास या सड़कों के किनारे खाली पड़े प्लॉटों और खुली जगहों पर कूड़ा फेंक रहे हैं। दुलारी, अजय कुमार ने बताया कि कूड़ा गाड़ी आए हुए एक हफ्ता हो गया है। हम कूड़े को घर में कितने दिन रखेंगे? मजबूरी में खाली पड़े प्लाटों में डालना पड़ रहा है। दुर्गंध आती है। मच्छरों और सूअरों का जमावड़ा लगा रहता है। कूड़े के ये ढेर स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं। श्रवण सोनकर ने कहा कि बदलते मौसम में, इन ढेरों के कारण संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका बढ़ गई है। एक तरफ स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर को साफ रखने के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नगर निगम के कर्मचारी बुनियादी सेवा भी ठीक से नहीं दे पा रहे हैं।

सीवर का कार्य अधूरा

सूरज ने कहा कि सीवर लाइन का काम कुछ घरों के सामने तो कर दिया गया, लेकिन मोहल्ले के अंदर जाने वाले रास्ते पर कुछ दूर तक सीवर लाइन नहीं बिछाई गई है। गलियों में सीवर लाइन बिछाया गया है, इससे आगे के क्षेत्र को छोड़ दिया गया है। इससे बाकी घरों को जलनिकासी की कोई सुविधा नजर नहीं आती है। आधे-अधूरे काम ने सुविधा देने के बजाय हमारी परेशानी बढ़ा दी है। बच्चेलाल ने बताया कि नगर निगम को सीवर लाइन की सुविधा एक समानता के साथ पूरे क्षेत्र में देनी चाहिए थी। प्रवेश मार्ग के आसपास के घरों में यह सुविधा नहीं दी गई है। कई बार शिकायत की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है।

हमारी व्यथा सुनें

1. हम मूलभूत सुविधाओं के लिए बहुत दिनों से तरस रहे हैं। जल्द ही यहां सड़क का निर्माण किया जाए ताकि लोगों को राहत मिले।

- दिनेश कुमार

2. करोड़ों रुपये खर्च होने की बात कही गई थी, लेकिन परिणाम अब तक शून्य है। पोखरी अब तालाब नहीं, बल्कि कूड़ेदान बन गई है।

- तेजू सोनकर

3. मोहल्ले में सड़क बनवाने की मांग की गई है ताकि लोगों का गिरना-चोटिल होना बंद हो सके और वे सामान्य जीवन जी सकें।

- राजू कुमार सोनकर

4. पोखरी की सफाई, चारदीवारी निर्माण, आस-पास लाइटिंग और जीर्णोद्धार कराने की जरूरत है ताकि इसका सही और उचित किया जा सके।

- सोनू सोनकर

5. कूड़ा उठाने के लिए गाड़ी नियमित रूप से नहीं आती है। इसकी शिकायतें कई बार की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

- उषा देवी

6. मोहल्ले में जलजमाव की वजह से मच्छर पनप रहे हैं, लेकिन नगर निगम के कर्मचारी फॉगिंग करने के लिए यहां आते ही नहीं हैं।

- सूरज

7. जिन लोगों के पास जलापूर्ति के संसाधन नहीं है, वे पानी की पाइप लाइन निर्भर रहते हैं। पानी नियमित रूप से नहीं आता है।

- आर्यन सोनकर

8. जब पूरे शहर में फॉगिंग की जा रही है, तो हमारा मोहल्ला इससे अछूता क्यों है? लोगों में जागरूकता की भारी कमी है।

- खोवा लाल सोनकर

9. हम लोग नियमित रूप से टैक्स देते हैं, लेकिन हमें कूड़ा उठाने की सुविधा भी ठीक से नहीं मिल रही है। यह ठीक नहीं।

- सुनील

10. नगर निगम सीवर लाइन के अधूरे काम को पूरा कराए। लोगों की शिकायतों पर सुनवाई की जाए। सीवर की सुविधा मिलनी चाहिए।

- झगड़ू सोनकर

11. रानी पोखरी पर हो रहे अतिक्रमण को तत्काल हटाकर जलस्रोतों को संरक्षित किया जाए। पोखरी की सफाई भी शीघ्र करवाई जानी चाहिेए।

- अजय कुमार

12. बदहाल सड़क के कारण लोग आए दिन गिरकर चोटिल हो रहे है। सड़क निर्माण का कार्य जल्द से जल्द कराया जाना चाहिेए।

- श्रवण सोनकर

सुझाव व शिकायतें

सुझाव

1. सड़क का निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर तुरंत शुरू किया जाए। लोगों को चोट लगने से मुक्ति मिलेगी। आवागमन सुगम हो जाएगा।

2. जलापूर्ति विभाग तुरंत पाइप लाइन की जांच करे। मोहल्ले में नियमित समय पर पर्याप्त पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। राहत मिलेगी।

3. कूड़ा गाड़ी के रूट को नियमित किया जाए और सप्ताह में नियमित तौर पर कूड़ा उठाना अनिवार्य किया जाए। गंदगी फैलने से रोका जाए।

4. स्वास्थ्य विभाग को मोहल्ले में तत्काल फॉगिंग शुरू करनी चाहिए। क्षेत्र में मच्छर के लार्वा को मारने वाली दवा का छिड़काव किया जाए।

5. रानी पोखरी पर हुए अतिक्रमण को हटाया जाए। नगर निगम के द्वारा क्षेत्र के मुख्य पोखरी का जीर्णोद्धार व सुंदरीकरण किया जाए।

शिकायत

1. मोहल्ले में पक्की सड़क का निर्माण नहीं हुआ। बरसात में जलजमाव हो जाता है। इससे सड़क के गड्ढों का पता नहीं चल पाता है।

2. नगर निगम की पाइपलाइन से नियमित पानी नहीं आता। लोग निजी संसाधनों पर निर्भर हैं। इससे लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है।

3. कूड़ा गाड़ी हफ्तों तक मोहल्ले में नहीं आती। इसके चलते जगह-जगह कूड़े के ढेर लग रहे हैं। खाली प्लॉट डंपिंग ग्राउंड बन गए हैं।

4. मोहल्ले में काफी दिनों से फॉगिंग नहीं हुई। मच्छरों का प्रकोप है। निवासियों में डेंगू, मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों का डर फैला हुआ है।

5. रानी पोखरी में गंदगी का अंबार है। सुंदरीकरण का काम नहीं हुआ। पोखरी पर अतिक्रमण बढ़ रहा है। छुट्टा पशु गंदगी फैला रहे हैं।

वर्जन

शीघ्र बन जाएगी मोहल्ले की सड़क

नगर निगम द्वारा सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जल्द ही पूरे मोहल्ले में सड़क बन जाएगी।

-रोहित मिश्रा (पार्षद,तरना वार्ड)

एक नजर में

- सोनकर बस्ती मोहल्ला 100 साल पहले बसा था।

- मोहल्ले में कुल आबादी-2500

- कुल मकानों की संख्या- 200