यूपी में पंचायत चुनाव से पहले 26 को कर्तव्य पथ पर गांव सरकार, विशिष्ट अतिथि बने दर्जनों प्रधान

यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच चुनाव कराए जाने की चर्चा है। इसके पहले इस बार गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय समारोह में उत्तर प्रदेश की गांव सरकार का भी परचम लहराएगा। प्रदेश स्तर पर चयनित 42 ग्राम पंचायतों के प्रधानों को कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रुप में आमंत्रित किया गया है। ये प्रधान अपने जीवनसाथी/अभिभावकों के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।

ग्राम प्रधानों को मिले इस विशेष आमंत्रण को ग्राम पंचायत स्तर पर किए गए विकास के उत्कृष्ट कार्यों, पारदर्शी प्रशासन और जनभागीदारी की मिसालों को देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय समारोह में सामने लाने का अवसर भी माना जा रहा है। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परेड में उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों को मिला आमंत्रण प्रदेश की सशक्त पंचायती राज व्यवस्था का प्रमाण भी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यह जमीनी स्तर पर हो रहे सकारात्मक और प्रभावी बदलावों की राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति भी है।

मिली जानकारी के अनुसार पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस परेड के लिए उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतें भी विशेष अतिथि के रूप में प्रतिभाग करेंगी। मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रदेश से 42 ग्राम पंचायतों के प्रधानों को उनके जीवनसाथी अथवा अभिभावकों के साथ राष्ट्रीय परेड में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए नामित किया गया है। उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों के लिए यह अवसर अत्यंत गौरव, सम्मान और उपलब्धि से भरा हुआ है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय राज्य मंत्री एस.पी.सिंह बघेल द्वारा संस्तुत 20 विशिष्ट अतिथियों तथा राज्य और जनपद स्तर के नोडल अधिकारियों को शामिल करते हुए उत्तर प्रदेश से कुल 93 प्रतिभागी इस राष्ट्रीय आयोजन में सहभागिता करेंगे। यह सहभागिता इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतें अब केवल सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तक सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को सशक्त बनाते हुए राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।