गांजा तस्कर की सैलरी 35 हजार महीना, माफिया की नौकरी कर रही महिला गिरफ्तार

RPF और GRP प्रभारी ने बताया कि जनवरी से जून तक अब तक 3 कुंतल से अधिक तस्करी का गांजा पकड़ा जा चुका है। ओडिशा से गांजा तस्करी करके कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, गाजियाबाद को कैरियर्स सप्लाई देते हैं। तस्कर तय पते पर माल पहुंचाते हैं। पुलिस ने नोएडा में सप्लाई देने जा रही महिला नजारा खातून को अरेस्ट किया है।

Ganja Taskari on Salary : ओडिशा के भुवनेश्वर से गांजा तस्करी कर दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा में सप्लाई देने जा रही महिला नजारा खातून को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से तीन बैगों में 34.5 किलो गांजा बरामद किया है। ओडिशा में बैठा माफिया 18 हजार से 35 हजार रुपये मासिक वेतन पर लोगों से तस्करी कराता है। इन तस्करों को महीने में तीन से पांच चक्कर लगाने होते हैं। ओएन सिंह और एसएन पाटीदार ने बताया कि संयुक्त चेकिंग में एक महिला दिल्ली जाने के लिए प्लेटफार्म पर संदिग्ध हालत में बैठी दिखी। आशंका पर पूछा तो इधर-उधर की बातें बताने लगी। जामा तलाशी में बैग से गांजा मिला। इस गांजे की कीमत अंतरराज्यीय बाजार में 20 लाख रुपये से अधिक बताई गई है। महिला नसीब विहार, लिंक रोड लोनी गाजियाबाद की निवासी है।

तस्कर के साथ किशोरी मिली, चाइल्ड लाइन भेजा महिला तस्कर के साथ ही 14 साल की एक किशोरी भी मिली। महिला तस्कर किशोरी के बाबत कोई जानकारी नहीं दे पाई तो आरपीएफ, जीआरपी ने उसे चाइल्ड लाइन को सौंप दिया।

छह महीने में तीन कुंतल से अधिक गांजा पकड़ा आरपीएफ और जीआरपी प्रभारी ने बताया कि जनवरी से जून तक अब तक तीन कुंतल से अधिक तस्करी का गांजा पकड़ा जा चुका है। ओडिशा से गांजा की तस्करी करके कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, गाजियाबाद को कैरियर्स सप्लाई देते हैं। तस्कर ओडिसा में ही रहकर तय पते पर माल पहुंचाते हैं।

आज जेल भेजेंगे..बाबू हमें छुड़वा लेगा नजारा ने थाने में पूछताछ के दौरान आरपीएफ पोस्ट प्रभारी एसएन पाटीदार और जीआरपी प्रभारी ओएन सिंह को बताया कि ओडिशा में बैठे माफिया बाबू के अंडर में 12 तस्कर कैरियर्स का काम करते हैं। इन्हें वह वेतन देता है। नजारा ने यह भी कहा कि साहब आज आप जेल भेजेंगे और जिन बाबू का माल है, वह कल तक जमानत करा बाहर निकलवा लेंगे।