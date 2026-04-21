दबंगों ने बारातियों से भरी बस को रोका, दूल्हे के चाचा को पुल से फेंक कर मार डाला
झांसी में बस चालक से विवाद के बाद बाइक सवार चार दबंगों ने एक दूल्हे के चाचा को लात मार पुल से नीचे नहर में फेंक दिया। डूबने से उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए चार लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।
यूपी के झांसी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि सोमवार देर रात बस चालक से विवाद के बाद बाइक सवार चार दबंगों ने दूल्हे के चाचा को लात मार पुल से नीचे नहर में फेंक दिया। डूबने से उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए चार लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस का कहना है कि दूल्हे के चाचा पैर फिसलने की वजह से खुद ही पुल से नीचे जा गिरे और पानी में डूबने से जान चली गई।
दतिया (मप्र) के थाना दुरसड़ के गांव बसवाहा के रहने वाले 55 वर्षीय कोमल सिंह सोमवार की रात भतीजे की बारात में बड़ागांव के बराठा से ललितपुर के कंधारी कला थाना पूराकला ब्लॉक तालबेहट बस से शामिल होने जा रहे थे। मृतक के बेटे रघुराज, मंगल और दूल्हे के भाई शिव कुमार ने आरोप लगाया कि सोमवार रात करीब 11 बजे सुकवा-ढुकवा पुल से बस गुजर रही थी। तभी बाइक पर सवार कुछ लोग आए और पुल से निकलने को लेकर चालक से बहस करने लगे। इसी दौरान कोमल सिंह बस से नीचे उतरे। तभी इन लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और लात मार दी। इससे वह करीब 10-12 फीट नीचे अंधेरे में पानी में जा गिरे। इसके बाद आरोपी वहां से भाग गए।
बारातियों ने किसी तरह उन्हें पानी से बाहर निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबीना ले गए। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर पहुंचे थाना प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार साहू, ब्रजेश सिंह, शिवजीत सिंह ने मौका-मुआयना किया। उन्होंने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार ने बताया कि धक्का देकर नहर में गिराने की सूचना दी गई थी। जांच में सामने आया कि बाइक सवारों से बस चालक की कहासुनी हुई थी। तभी कोमल सिंह बस से नीचे उतरे और फिसलकर नीचे जा गिरे। पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई। हालांकि चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
एक तरफा प्रेम में सिरफिरे ने की युवती की चाकू से गोदकर हत्या
उधर, बिजनौर मे स्थित रामलीला के पास काशीराम कॉलोनी में मंगलवार शाम एक युवक ने एकतरफा प्रेम के चलते युवती की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। मामला दो पक्षों से जुड़ा होने के कारण घटना के बाद इलाके में दहशत और तनाव का माहौल बन गया। भीड़ देखकर आरोपी ने खुद को मकान में बंद कर लिया, जिसे वहां पहुंची पुलिस ने अपनी हिरासत में लेकर थाने भेजा। पुलिस अधिकारियों ने पहुंचकर जांच पड़ताल की और कार्रवाई के निर्देश दए।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें