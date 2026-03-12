Hindustan Hindi News
शादी में आए गैंगस्टर के सौतेले पिता की हत्या, 30 साल की चुनावी रंजिश में 10 से ज्यादा मर्डर

Mar 12, 2026 05:22 pm IST
बागपत जिले के दोघट कस्बे में मंगलवार रात शादी में आए शामली के बहावड़ी गांव के पूर्व प्रधान के पति और कुख्यात सागर मलिक के सौतेले पिता की उसके ही गांव के दो युवकों ने गोली बरसाकर हत्या कर दी। मंगलवार रात सतेंद्र की बेटी की बारात शामली जिले के बहावड़ी गांव से आई थी। धूम सिंह फार्म हाउस में आयोजित समारोह में रात करीब एक बजे पार्किंग में गोलियां चलने की आवाज आने पर बाराती उधर दौड़े, तो वहां बारात में आए बहावड़ी निवासी पूर्व प्रधान बबली के पति विक्की उर्फ विवेक (42 वर्ष) पुत्र वेद सिंह खून से लथपथ पड़ा हुआ था। मौके से भाग रहा एक आरोपी तारों में उलझकर गिर पड़ा, जिसको भीड़ ने पकड़ लिया। आरोपी प्रिंस का चचेरा भाई भागने में सफल रहा। मृतक की पत्नी ने गांव के एक परिवार के चार लोगों को नामजद कर रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने बताया कि मृतक पर आरोपी प्रिंस के पिता की हत्या का आरोप था। 14 साल जेल में बंद रहने के बाद विक्की उर्फ विवेक जेल से बाहर आया था।

30 साल से धधक रही चुनावी रंजिश की आग

बहावड़ी निवासी हिस्ट्रीशीटर विवेक उर्फ विक्की मलिक भी 30 साल से धधक रही चुनावी रंजिश की आग की भेंट चढ़ गया। वर्ष 1992 से उपजी चुनावी रंजिश खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तब से इस चुनावी रंजिश में दस से अधिक मौत हो चुकी है। ग्रामीणों के मुताबिक 1992 में मृतक के ताऊ महेंद्र सिंह की हत्या के बाद से हत्या के बदले हत्या सिलिसला चला आ रहा है। मृतक विक्की मलिक कुख्यात सागर मलिक का सौतला पिता था। सागर मलिक कुख्यात विक्की त्यागी की हत्या में जेल में बंद है। शामली कोतवाली क्षेत्र का बहावड़ी गांव पर खूनी गांव का दाग धुलने का नाम नहीं ले रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में सुरेश मलिक और देवेंद्र प्रधान दो पक्षों में तीस साल से अधिक समय से दुश्मनी चली आ रही है। मृतक विक्की के ताऊ महेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई। इसका आरोप देवेंद्र प्रधान पक्ष पर लगा। इसके बदले में देवेंद्र के भाई जितेंद्र की 1999 में हत्या कर दी गई थी।

गांव में भारी पुलिस बल तैनात

बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया था, लेकिन इसके बाद 2000 में सुरेश और 2001 में यशपाल मलिक की हत्या कर दी गई। इसका आरोप देवेंद्र प्रधान उनके भाई बिजेंद्र आदि पर लगा। जिस समय सागर के पिता सुरेश की हत्या की गई सागर मलिक की आयु डेढ़ साल थी। पिता सुरेश की हत्या के बाद सागर की मां बबली की शादी सागर के चाचा विक्की से हुई। इसके बाद सागर विक्की को ही पिता कहता है। सुरेश के एक इसके बाद कुछ साल तक शांति रही, लेकिन वर्ष 2011 में देवेंद्र के भाई बिजेंद्र की हत्या उस समय कर दी गई जब वह शामली से एक शादी समारोह से रात के समय गांव वापस लौट रहे थे।

इसके बाद 2013 देवेंद्र प्रधान की मुजफ्फरनगर के कहचरी उस समय हत्या कर दी गई जब वह कोर्ट पेशी पर जा रहे थे। यहीं इसके बाद धर्मेंद्र, तेजपाल, रणवीर, छह वर्ष के बच्चे की हत्या को भी इसी रंजिश से जुड़ा बताया जा रहा है। बागपत में पोस्टमार्टम के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच विक्की का शव गांव बहावड़ी में पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया। ग्रामीण भी विक्की के आवास पर एकत्रित हो गए। गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। अंतिम संस्कार में भी ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी।

चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे विक्की और बबली

शामली। बहावड़ी गांव में विक्की एवं उनकी पत्नी बबली गांव में प्रधानी का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। विक्की की पत्नी बबली पूर्व में भी प्रधान रह चुकी है। बबली ने बताया कि इस बार उनके पति विक्की चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उनकी चुनाव लड़ने की मंशा नहीं थी।

50 लाख की डील पर हुई थी विक्की त्यागी की हत्या

कुख्यात विक्की त्यागी हत्या की डील 50 लाख रुपये में हुई थी। विक्की त्यागी हत्याकांड की सीबीसीआईडी जांच हुई थी। जांच में सामने आया था हत्या में सागर मलिक से 50 लाख की डील हुई थी। डील अनिल ने कराई थी। वह एके 27 के साथ थानाभवन क्षेत्र में पकड़ा गया था।

