एक लाख के इनामी गैंगस्टर सपा नेता गुलशन यादव की संपत्ति कुर्क, राजा भैया के खिलाफ लड़ा था चुनाव

संक्षेप: यूपी के प्रतापगढ़ पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता गुलशन यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुलशन यादव की प्रयागराज के कर्नलगंज इलाके में स्थित संपत्ति को कुर्क कर ली है। गुलशन यादव राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ने के बाद चर्चा में आए थे।

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व नगर पंचायत कुंडा चेयरमैन गुलशन यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। लंबे समय से फरार चल रहे गुलशन यादव की प्रयागराज के कर्नलगंज इलाके में स्थित संपत्ति को कुर्क कर ली है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानकारी के मुताबिक, गुलशन यादव पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। प्रतापगढ़ पुलिस ने प्रयागराज पहुंचकर इलाके में मुनादी कर नोटिस चस्पा किया है। पुलिस ने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की कि यदि गुलशन यादव जल्द सरेंडर नहीं करते, तो उनकी संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी।

आपको बता दें कि कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ने के बाद से ही गुलशन यादव लगातार सुर्खियों में रहे हैं। चुनाव में गुलशन यादव को राजा भैया के हाथों हार का सामना करना पड़ा था।