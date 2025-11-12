एक लाख के इनामी गैंगस्टर सपा नेता गुलशन यादव की संपत्ति कुर्क, राजा भैया के खिलाफ लड़ा था चुनाव

Hindustan Hindi News
Gangster SP leader Gulshan Yadav Property seized; he contested elections against Raja bhaiya
संक्षेप: यूपी के प्रतापगढ़ पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता गुलशन यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुलशन यादव की प्रयागराज के कर्नलगंज इलाके में स्थित संपत्ति को कुर्क कर ली है। गुलशन यादव राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ने के बाद चर्चा में आए थे।

Wed, 12 Nov 2025 06:05 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व नगर पंचायत कुंडा चेयरमैन गुलशन यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। लंबे समय से फरार चल रहे गुलशन यादव की प्रयागराज के कर्नलगंज इलाके में स्थित संपत्ति को कुर्क कर ली है।

जानकारी के मुताबिक, गुलशन यादव पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। प्रतापगढ़ पुलिस ने प्रयागराज पहुंचकर इलाके में मुनादी कर नोटिस चस्पा किया है। पुलिस ने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की कि यदि गुलशन यादव जल्द सरेंडर नहीं करते, तो उनकी संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी।

आपको बता दें कि कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ने के बाद से ही गुलशन यादव लगातार सुर्खियों में रहे हैं। चुनाव में गुलशन यादव को राजा भैया के हाथों हार का सामना करना पड़ा था।

एक साल से फरार चल रहा

गुलशन यादव पर एक लाख रुपये का इनाम पहले से घोषित है और वे पिछले एक साल से फरार चल रहा है। पुलिस का कहना है कि उन्हें कई बार नोटिस भेजे गए, लेकिन उन्होंने पेशी से बचने के लिए कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, गुलशन यादव के खिलाफ हत्या, रंगदारी और आपराधिक षड्यंत्र जैसे गंभीर अपराधों के कई मामले दर्ज हैं। उन्हें गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित घोषित किया गया है। इस कार्रवाई से कुंडा और आस-पास के इलाकों में हड़कंप मचा है, वहीं पुलिस अब समाजवादी पार्टी नेता गुलशन यादव के संभावित ठिकानों पर भी निगरानी बढ़ा रही है।

Up News UP News Today Raja Bhaiya अन्य..
